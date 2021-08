Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

(crédito: PCDF/Divulgação)

Reta final para o concurso da PCDF

O concurso com 2,1 mil vagas para a Polícia Civil do Distrito Federal ocorre no próximo fim de semana. Os locais de prova estão disponíveis no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador da seleção. São 300 chances para escrivães e 1,8 mil para agentes. Os aprovados vão receber remuneração inicial de R$ 8.698,78.

Suzele Veloso, especialista em direito administrativo e professora no preparatório IMP Concursos, afirma que, nesta reta final, é importante fazer simulados e itens de provas, para revisão de conteúdo. “Dedique-se a resolver o máximo de questões possíveis nesta última semana. Além de servir para identificar algum assunto ainda deficiente, ajuda a avaliar o tempo gasto na análise das questões, o que funciona como treino para mensurar o tempo (gasto) no dia da prova”, aconselha.

As provas objetivas e discursivas para o cargo de escrivão serão no sábado e terão 4h30 de duração. Para os agentes, os exames serão no domingo. Os gabaritos preliminares saem a partir de 23 de agosto.

Concurso da PRF segue suspenso

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal continua suspenso devido a uma ação judicial protocolada pelo Ministério Público Federal (MPF). A informação foi divulgada pelo Cebraspe, responsável pelo certame. O MPF pede à União e à banca que apliquem a reserva de 20% das vagas destinadas a candidatos negros em todas as fases do concurso para provimento de cargos de policial rodoviário federal, não apenas no momento da apuração do resultado. O concurso oferece 1,5 mil vagas e está nas fases finais. Agora, é necessário aguardar novas atualizações sobre o caso.



Mais de 1,6 milhão de inscritos no Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil, com 4.480 vagas, registrou recorde de inscrições. Houve 1.645.975 registrados no total, sendo 1.605.751 candidatos ao cargo de escriturário como agente comercial e 40.224 ao cargo de escriturário como agente de tecnologia. No Distrito Federal, foram 114.778 cadastros, com 74.554 para a área comercial e 40.224 para a tecnologia. A seleção é organizada pela Fundação Cesgranrio. As provas estão previstas para 26 de setembro.



CGDF se prepara para concurso

A Controladoria-Geral do Distrito Federal avança rumo à preparação do próximo concurso público. O órgão formou um grupo de trabalho que vai realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora, e o certame está autorizado desde fevereiro. As vagas serão para cargo de auditor de controle externo. A quantidade de vagas e as especialidades contempladas ainda não foram confirmadas. A última seleção ocorreu em 2013.



PGE-GO abriu 30 vagas

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás oferece 30 vagas para contratação imediata no cargo de procurador substituto, além da formação de cadastro reserva. O vencimento inicial é de R$ 32.037,13. Para concorrer, é necessário ter graduação em direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas de 2 de setembro a 1º de outubro. A taxa de participação custa R$ 280.



CRN-1 prorroga inscrições

O Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região (CRN-1), com atuação no Distrito Federal, em Goiás, em Mato Grosso e no Tocantins, prorrogou as inscrições do concurso com cinco vagas imediatas e cadastro reserva. Agora, as inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do Iaes, até domingo. As oportunidades são para os níveis médio e superior, com lotação em Brasília, Goiânia, Cuiabá e Palmas. Os salários variam de R$ 2.045,69 a R$ 3.394,25.



CGU vai abrir concurso

A Controladoria-Geral da União foi autorizada a abrir um novo concurso público, com 375 vagas para auditores e técnicos. À coluna, o órgão adiantou que deu início aos procedimentos para promoção do certame e que tentará lançar o edital neste ano. O cargo de técnico exige formação em nível médio e oferece salário inicial de R$ 7.283,31. Para auditores, é necessário curso superior, e a remuneração é de R$ 19.197,06.



Pertinho de Brasília

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Formosa (GO), com 308 vagas temporárias, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Há oportunidades para pessoas com nível fundamental, médio ou superior, em cargos como motorista, cozinheiro, professor, psicólogo, médico, entre outros. Os cadastros ficam abertos até 8 de setembro. O município fica a cerca de 70km de Brasília.