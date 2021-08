Certames têm 16 mil vagas disponíveis

J » JÉSSICA EUFRÁSIO

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A semana começou com mais de 16 mil vagas abertas para processos seletivos em todo o país. E ainda dá tempo de se inscrever nas provas em fase final de cadastramento: a data de candidatura para algumas delas vai até domingo, enquanto outras permanecem com prazo de registro disponível até novembro. As oportunidades incluem áreas como direito, educação, saúde e a carreira militar. Os salários podem chegar a R$ 28 mil. Confira a lista completa dos certames pelo site do Correio, na seção Concursos.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) abriu concurso público para os cargos de técnico judiciário em informática e analista judiciário. Os salários variam de R$ 4.712,55 a R$ 7.352,93. As inscrições ficam abertas até sexta-feira. Em São Paulo, o TJSP disponibilizou, ontem, o cadastro para interessados em concorrer a uma das 266 vagas imediatas para a função de juiz substituto. Na carreira, a remuneração inicial é de R$ 28,8 mil. O prazo para se candidatar vai até 17 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp.

O Instituto Federal do Rio de Janeiro também oferece vagas imediatas. As 53 oportunidades são para pessoas com nível médio, técnico ou superior completo. As inscrições terminam no domingo e devem ser feitas pelo site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (Iuds), banca organizadora do certame. O concurso será composto por prova objetiva, prevista para ocorrer em 3 de outubro. O exame será aplicado pela manhã e terá 50 questões distribuídas entre os temas: língua portuguesa, legislação ética e conhecimentos específicos da área concorrida. Os salários chegam a R$ 4,6 mil.

Norte e Nordeste

O governo de Alagoas continua com vagas abertas para a Secretaria de Educação do estado (Seduc-AL). São 3 mil oportunidades para professores da educação básica. Para participar, é necessário ter ensino superior completo. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 2,4 mil. As inscrições vão até sexta-feira, às 18h, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

No Ceará, a Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) oferece mais de 6 mil vagas para profissionais com nível de escolaridade médio ou superior. Os salários variam de R$ 2,2 mil a R$ 23,8 mil. As inscrições, exclusivas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), encerram-se às 16h de quinta-feira. Em Rondônia, o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RO) vai preencher 99 cargos de nível médio e superior. A remuneração chega a R$ 6,4 mil. O cadastro para concorrer também vai até quinta-feira, às 23h59, pelo portal do Instituto Quadrix.