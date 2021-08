Eixo capital

CA Carlos Alexandre de Souza

Entre o direito e a política

Em um gesto que não deixa de ser surpreendente, o governador Ibaneis Rocha se juntou a outros 13 chefes de Executivo estadual para emitir uma nota de solidariedade ao Poder Judiciário. Egresso da carreira jurídica, o governador do DF avaliou que não poderia silenciar ante os ataques sistemáticos do presidente Jair Bolsonaro aos integrantes da mais alta Corte de Justiça brasileira, bem como à ordem democrática. Ocorre que o titular do Buriti mantém uma boa relação com o chefe do Planalto. Na cerimônia de posse de Ciro Nogueira à Casa Civil, Bolsonaro, mais uma vez, rasgou elogios a Ibaneis. “Nós aqui somos um só governo. União e Distrito Federal é um casamento perfeito”, celebrou. Para não provocar atritos com o presidente, a saída foi sair em defesa do Judiciário. E, assim como fizeram Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, fazer um apelo pela pacificação entre os Poderes da República.



Pós-covid

O Hospital Universitário de Brasília oferece 60 vagas para o programa de reabilitação pulmonar pós-covid. O tratamento é voltado para pacientes que, recuperados da doença, apresentam cansaço muscular, falta de ar, dificuldade de respirar durante certas atividades, fraqueza generalizada, perda de massa muscular ou dependência funcional. O programa tem duração de oito semanas. Para participar do programa, o paciente deve ser encaminhado por um médido da rede pública de saúde do DF.



Taguatinga é poder

Pelo menos quatro grandes nomes de Taguatinga, cidade com forte tradição na política brasiliense, estarão nos palanques em 2022: Leila Barros, Flávia Arruda, André Clemente e José Humberto Pires. O próprio presidente do PT-DF, Jacy Afonso, que se recupera da covid-19, pode alçar voos altos com uma eventual onda impulsionada por Lula candidato.



Caldeirão fervendo

Convidem para a mesma mesa, mas saibam que, na vera, eles

já pensam e agem como concorrentes nas eleições majoritárias do ano que vem. Izalci, Ibaneis, Leila, Reguffe e Flávia espionam os gestos uns dos outros 24 horas

por dia.



Será que vai?

A pedra no sapato de Ibaneis está justamente entre Taguatinga e Ceilândia. O Centro Administrativo do DF é um projeto que permanece pendente e pode virar tema de discussões eleitorais em 2022. E aí, vai inaugurar?



Túnel do tempo

Em compensação, é fato que o governador e aliados devem capitalizar votos com a inauguração do túnel de Taguatinga. Prevista para 2022, a obra está mudando a cara da cidade.



Tudo pela educação

Convidado para uma palestra a empresários do Distrito Federal, o ministro do TCU Augusto Nardes fez um alerta para temas que considera fundamentais: educação, funcionalismo público e as invasões de terras no DF — este último um problema que se perpetua há décadas.



Pior que o Vietnã

Nardes propôs uma auditoria do ensino básico, fundamental e também do ensino superior. “Nossos melhores alunos do Brasil são próximos dos piores do Vietnã. Como aperfeiçoar a educação brasileira? Como ter plataforma digital nesses dois anos perdidos? Ficou claro, nessa pandemia, que não estamos preparados para enfrentar essa situação”, apontou o magistrado.



Eficiência funcional

O ministro também tratou da qualidade do serviço público. “Nós temos 15 milhões de funcionário. Alguém está monitorando se está tendo eficiência? Ou se está tendo treinamento adequado para eles? É a população brasileira que paga. São necessários indicadores de governança. Nós temos que fazer pressão em todos os municípios e estados para implantar a governança”, disse.



Favelas do Entorno

Por fim, o magistrado mencionou a questão agrária. “As invasões continuam avançando. Nós estamos repetindo aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Entorno de Brasilia está repleto de favelas. Vivemos no Plano Piloto um privilégio que não vai durar para a vida toda. Falei com o atual governador sobre um planejamento estratégico que evite essas situações dramáticas. Os números daqui da região estão entre os piores do Brasil em termos de criminalidade. É uma crítica positiva para que possamos buscar um caminho”, acrescentou Nardes.



R$ 140 milhões

É quanto o GDF pretende investir no recapeamento das principais vias do DF. As obras ocorrerão em todas as regiões, inclusive em localidades muito carentes, como Água Quente (Santa Maria) e Catingueiro (Fercal).



Via livre

Ex-presidente da Câmara Legislativa, Joe Valle (foto), caiu nas graças de Ibaneis Rocha. O ex-parlamentar esteve na VC-441, estrada que liga o Núcleo Rural Lamarão à rodovia DF-285, no Paranoá, onde ouviu do governador: “Nós ainda vamos conversar, porque está só começando. Vamos puxar você de novo para a política, porque a política precisa de pessoas boas como você”. Em troca pela gentileza, Joe Valle se empolgou. Até sugeriu que a via passe a se chamar “Rodovia Governador Ibaneis”.



Partiu 2022

O governador Ibaneis Rocha não vai esperar o Congresso definir as regras da próxima eleição e já está em campo. Tem conversado com lideranças locais e nacionais de vários partidos com a intenção de formar uma grande chapa de apoio. Para Ibaneis, a volta das coligações é fato consumado, mesmo precisando ainda da aprovação do Senado.



Na luta

O ex-deputado distrital César Lacerda se recupera bem de um AVC e já está em casa.



Picapes da vacina

Para atrair a moçada acima de 18 anos a se vacinar contra a covid-19, DJs vão tocar, nesta terça-feira, na Praça dos Direitos do Itapoã e na Praça dos Direitos de Ceilândia. Nesses locais, os jovens poderão receber a primeira e a segunda doses dos imunizantes. A iniciativa faz parte do programa Sua Vida Vale Muito e, além do trabalho de servidores, conta com a ajuda de voluntários.



Brasil grande

O encontro do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) teve, ainda, uma participação da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF). Ela chamou a atenção para o investimento em educação. Conclamou os empreendedores a contribuírem com a formação das próximas gerações. “Não estamos falando de futuro distante. A miséria no Distrito Federal é uma realidade. Nós vivemos em uma ilha da fantasia”, opinou. O tema do Lide foi “Os mecanismos de governança na retomada do crescimento econômico brasileiro”.