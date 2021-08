Hora de apostar: Mega-Sena acumulou e sorteio de quarta chega a R$ 34 milhões

EF Eduardo Fernandes*

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O sorteio 2.401 da Mega-Sena desta quarta-feira (18/8) contará com uma premiação acumulada em R$ 34 milhões de reais. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.400, feito no último sábado (14/8), no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 09, 21, 25, 26, 36 e 53.

A quina, que é o acerto de 5 dezenas da modalidade, teve 52 ganhadores e o prêmio individual foi de R$ 49.503,96. A quadra teve 3.623 vencedores e cada um recebeu R$ 1.015,02.

Para quem deseja participar do sorteio, as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O horário máximo para apostar é até às 19h (horário de Brasília) do dia em que o concurso será feito. Uma aposta simples, de seis dezenas, custa apenas R$ 4,50, mas varia de acordo com a quantidade de números que se deseja jogar.

O evento começa às 20h e é transmitido pelo Youtube, no canal oficial da Caixa Econômica.