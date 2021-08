Presos são flagrados com drogas no estômago em retorno do saidão no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação / Seape)

Dois presos, ambos de 26 anos, que retornavam do saidão, nessa terça-feira (17/8), foram flagrados com seis porções de drogas escondidas no estômago e nas roupas. Os detentos tentavam entrar com as substâncias no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), mas foram detidos por policiais penais e civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), no âmbito da operação Regresso 2, que visa combater a entrada de ilícitos no CPP.

A operação foi desencadeada por volta das 10h, horário em que os internos precisam se apresentar nas respectivas unidades prisionais. Durante a abordagem, os policiais encontraram seis porções de drogas, entre elas maconha, crack e cocaína, com dois presos. Um deles engoliu a droga e o outro a colocou nas roupas.

Presos escondiam as drogas nas roupas e no estômago (foto: PCDF/Divulgação)

Os custodiados foram conduzidos à 3ª DP e autuados por tráfico de drogas. Depois, os dois foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP/PCDF).

Saidão



Na sexta-feira (13/8), a Justiça do DF liberou mais de 2 mil detentos do regime semiaberto do CPP e do Complexo Penitenciário da Papuda para o quinto saidão do ano. Foram liberados 2.171 detentos, dos quais 1.066 são do CPP, 1.029 do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), 70 da Penitenciária Feminina, cinco da Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF 1) e um do Centro de Detenção Provisória 1 (CDP 1).