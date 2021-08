Acidente mata no Lago Sul

AI ANA ISABEL MANSUR - LUANA PATRIOLINO

Um homem de 25 anos morreu em uma colisão de trânsito na subida da QI 23 do Lago Sul, na tarde de ontem, por volta das 13h50. O jovem, identificado apenas como Emerson, dirigia um VW Gol verde, que se chocou contra uma Fiat Toro preta, conduzida por uma mulher identificada apenas como Daniela, 48, que não teve ferimentos aparentes.

Dentro do Gol, junto à vítima, estava um menino de 6 anos, que sofreu traumatismo cranioencefálico grave e luxação no ombro esquerdo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a criança foi transportada ao Hospital de Base, desorientada e instável. A condutora da Fiat Toro recebeu atendimento ainda no local e foi encaminhada para o Hospital de Base. Ela estava consciente e orientada.

Os bombeiros atenderam à ocorrência com cinco viaturas e 18 militares. Durante o socorro, a pista ficou completamente interditada. A corporação afirmou que ainda não é possível concluir qual foi a dinâmica da batida, pois a motorista e a criança não foram ouvidas.

De acordo com o CBM-DF, Emerson ficou preso às ferragens do carro e sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes usaram ferramentas de desencarceramento e precisaram remover todo o teto do veículo. Após o resgate, ainda foi feita a tentativa de intubação do rapaz, porém o médico dos bombeiros constatou que ele já estava em óbito.

A princípio, a PMDF trabalha com a hipótese de que um dos veículos perdeu o controle e invadiu a outra faixa.

Desastre na BR-070

O motorista do carro que invadiu, no último domingo (15), uma parada de ônibus na BR-070 e deixou dois mortos e uma pessoa ferida, ainda não prestou esclarecimentos à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ontem, a 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso. O condutor e os dois adultos que estavam no carro serão ouvidos. A vítima sobrevivente também prestará depoimento assim que tiver condições, pois está internada.

O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, na altura do P Norte (Ceilândia), sentido Águas Lindas. Valdecy Pereira Alves, 68 anos, e Evando Constantino Barros, 26, morreram na hora. A terceira vítima, 36 anos, foi levada ao hospital com suspeita de traumatismo craniano, e já está fora de perigo. A investigação aguarda o laudo pericial para confrontar as versões das pessoas ouvidas e esclarecer a dinâmica do acidente. Depois, a Justiça decidirá sobre qual é a responsabilização criminal do motorista do veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do modelo Fiat/Palio branco era conduzido por um homem de 43 anos. Também estavam no veículo uma mulher de 28 anos, um rapaz de 26, uma adolescente de 17 anos e duas crianças de 4 e 6 anos, que não estavam usando a cadeirinha no momento da batida. A polícia também informou que o teste do bafômetro do motorista deu negativo para a ingestão de álcool.

Com o impacto, o carro capotou às margens da rodovia. Quando o socorro chegou, o motorista andava de um lado para o outro e reclamava de dores na nuca. A mulher, de 28, sentia dores nas pernas e tinha escoriações no rosto. A adolescente apresentava dores no peito e no alto da cabeça e as crianças, hematomas na cabeça, sendo que a mais nova, tinha machucados na face. O rapaz de 26, teve um corte na testa. Todos os seis ocupantes do carro estavam conscientes, orientados e estáveis.

Punições

De acordo com a advogada Hanna Gomes, especialista em direito penal e criminal, casos de desastres de trânsito com vítimas podem configurar crime de trânsito de lesão corporal, que prevê uma pena de 6 meses a 2 anos. Havendo morte, pode ser tratado como homicídio culposo no trânsito, com pena de 2 a 4 anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir.