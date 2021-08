Debates on-line na UnB

PZ Prisley Zuse*

Em comemoração ao Mês da Fotografia, os cursos de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB) em conjunto com a Universidade Católica de Brasília (UCB) vão promover o 2º Colóquio Internacional de Fotografia e Imagem da UnB. Com o tema A paisagem como narrativa: quando a imagem inventa o espaço, o evento on-line ocorre de hoje até sexta-feira pelo canal do Youtube da FAC com inscrição prévia.

A professora doutora Susana Dobal, uma das organizadoras do evento, explicou que este tipo de evento é importante para quebrar as barreiras entre a comunidade acadêmica e externa, levando as pesquisas além dos limites da universidade. “Os colóquios de fotografia surgiram pela necessidade de divulgar as pesquisas da universidade e de promover o debate com o público externo, além de viabilizar o contato entre pesquisadores de diferentes instituições. Muito do que se produz no meio acadêmico termina circulando mais dentro desse mesmo meio e os colóquios são momentos de trocar ideias e divulgar pesquisas sobre como funcionam as imagens”, completou.

Uma novidade desta edição é a inclusão de outras imagens além da fotografia, como o cinema, o vídeo e as instalações. O evento é voltado para estudantes, pesquisadores, professores e profissionais de comunicação, fotografia, cinema, artes e é aberto para o público.

A evolução da paisagem ao longo do tempo, dos movimentos artísticos e das tecnologias estará em debate. “O fato de que esse gênero originado na pintura se transformou no audiovisual, seja no cinema, na fotografia, no vídeo ou na arte contemporânea foi uma das motivações do tema deste ano. A imagem pode reinventar o espaço e trazer novas abordagens, aumentando a nossa sensibilidade para questões relevantes expressas de maneira silenciosa e não menos eficaz”, destacou a professora.

Os três dias de evento vão contar com mesas redondas e a exibição do filme Wolff em composição, de Ernesto Grosman, com discussão com o autor. Além de conversas com professores da UnB e da UCB, o colóquio vai reunir pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras como: Ceub, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Université Paris 8, University of Vienna e Boston College. O colóquio é promovido pelo Grupo de Pesquisa Narrativas e Experimentações Visuais, certificado no CNPq.

