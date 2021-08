Capital S/A

CB Correio Braziliense

Contagem regressiva pelo poder no Sesc e no Senac

Desde o início de agosto, o atual presidente da Fecomércio do DF, José Aparecido, iniciou uma tensa e ansiosa contagem regressiva que está prestes a se encerrar na próxima sexta-feira, dia 20. Essa é a data prevista para a Confederação Nacional do Comércio (CNC) finalizar a intervenção na gestão do Sesc e do Senac locais e repassar o controle dessas entidades a Aparecido. Muita coisa está em jogo: o vultoso orçamento das duas casas e o processo eleitoral pelo qual todo o sistema vai passar no próximo ano. O suspense continua. Fontes ouvidas pela coluna informaram que, até o último minuto, o cenário pode mudar. Ainda paira dúvida se a CNC vai prorrogar ou não, mais uma vez, o período da “gestão compartilhada”, iniciado em fevereiro.

Processo turbulento

Aparecido foi eleito presidente em março deste ano, num turbulento processo em que sua candidatura foi contestada pela direção da CNC. Esta chegou a emitir um parecer jurídico por sua impugnação. A orientação não foi acatada pelo então presidente da Fecomércio-DF, Edson de Castro, o que permitiu a vitória de Aparecido. Porém, assumiu sem poderes sobre o Sesc e o Senac. A CNC já tinha designado um representante direto para cuidar das entidades regionais: Francisco Valdeci, vice-presidente da confederação e homem de confiança de José Roberto Tadros, comandante da entidade nacional.

Avanços com limites

Aparecido se define como um homem de diálogo e, ao mesmo tempo, se esquiva em falar com a imprensa sobre o assunto. No entanto, em eventos com empresários, nas últimas semanas, avisou aos colegas animadamente que, a partir do dia 20, tudo mudaria, que finalmente teria poder decisório para realizar ações por meio do Sesc e do Senac. Aparecido, quando assumiu a Fecomércio, dizia que não bateria de frente com a CNC e que buscaria o diálogo, o que parece mesmo ter avançado. Mas com limites. Fontes ouvidas pela coluna apontam que a CNC manterá pessoas de confiança no Sesc e no Senac no DF para preservar “encaminhamentos, orientações e princípios” da instância nacional. Procurada pela coluna, a CNC não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Disputa de grupos

O falecimento de Francisco Maia, que presidia a Fecomércio, em fevereiro deste ano, vítima de complicações causadas pela covid-19, abriu uma fissura na relação interna da Fecomércio e também com a instância nacional. Maia tinha o apoio de José Tadros. Aparecido, que já era um dos vice-presidentes da entidade local, como candidato, não tinha a simpatia da CNC. A confederação, na época, informou que era uma posição técnica em consonância com o estatuto da entidade para o parecer contrário a Aparecido.

Muitas decisões em 2022

Aparecido assumiu um mandato tampão deixado por Francisco Maia que se encerra em maio do ano que vem. Ele poderá concorrer novamente à presidência aqui no DF. Em 2022, as entidades do setor passarão por eleições. Entre janeiro e março, as novas diretorias dos sindicatos patronais do comércio serão escolhidas. Em maio, será a vez de definir os nomes que comandarão a Fecomércio até 2026. E no segundo semestre, ocorrerá a eleição de mais impacto, a da CNC. Então, será no tabuleiro eleitoral que muita coisa será decidida, apaziguada ou acirrada. E o Sesc e o Senac estão no centro disso.

Liderança brasiliense no Brics

Janete Vaz, cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, participou do Brics Business Fórum 2021, organizado na Índia. Por teleconferência, ela teve a especial missão de representar o Brasil na rodada Mulheres de negócios e a contribuição para o desenvolvimento sustentável dos países. O Brics é o agrupamento formado por cinco grandes países emergentes — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — que, juntos, representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial.

Unidos pela vacina

Janete contou que ela, a empresária Luiza Helena Trajano e mais 40 participantes criaram, em 2017, o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje é composto por mais de 90 mil mulheres. A partir dos grandes desafios da pandemia, nasceu o Movimento Unidos pela Vacina, que mobilizou a sociedade civil organizando diversas frentes de trabalho para viabilizar que todos os brasileiros tivessem acesso à vacina de covid.

Tendas para drive-thru

“Com isso, conseguimos entregar 530 mil itens, que permitiram a vacina chegar ao braço da população o mais rápido possível, sem ruptura, com qualidade e segurança. Esse era e continua sendo nosso propósito”, afirmou Janete. Entre as doações, estão câmaras frias, caixas térmicas, computadores, termômetros, ar-condicionado, tablet, tendas para drive-thru, EPIs, celulares, entre outros.

Confraternização do setor atacadista

O Sindiatacadista DF celebra 20 anos hoje com um jantar para convidados no Dúnia Hall, no Lago Sul. O expressivo crescimento do setor na capital que se consolida como um dos maiores contribuintes de impostos e geradores de empregos está entre os motivos da comemoração, organizada seguindo todos os protocolos de saúde exigidos pela pandemia.

Celebrando a superação

A marca brasiliense de roupas e acessórios Zinc celebrou 32 anos. A empresária Flávia Oliveira fez questão de comemorar com sua equipe e com clientes. Com os devidos cuidados e para não aglomerar, recebeu alguns amigos e amigas na loja da 315 Sul em dias diferenciados. Flávia teve motivos especiais para a alegria, depois de superar momentos difíceis provocados pela pandemia. Foi com a confecção de máscaras criativas e diferenciadas que enfrentou a crise. Virou um case de sucesso.