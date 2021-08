Botafogo mira o G-4 em confronto direto

CB Correio Braziliense

Campeões brasileiros, Guarani e Botafogo sonham em ser protagonistas novamente na elite. Antes, porém, precisam conquistar o acesso na Série B da competição nacional. Em um confronto direto pelo G-4, zona de acesso à primeira divisão, os dois times se enfrentam, hoje, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada do 1º turno. Apenas um ponto separa os times, que estão colados na classificação, na beira do grupo de acesso. Com 29, o Bugre busca a reabilitação depois de perder para o Goiás, por 2 x 1. Logo atrás, com 28, o alvinegro vem de vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 1 x 0, no Rio de Janeiro.

Em relação ao time que atuou em Goiânia, o Guarani pode ter até seis mudanças. O zagueiro Thales, expulso, e o volante Índio, com três cartões amarelos, são desfalques, assim como os meias Rodrigo Andrade e Régis, machucados. Por outro lado, o lateral-direito Diogo Mateus, o lateral-esquerdo Bidu e o atacante Bruno Sávio retornam de suspensão.

"É um concorrente direto, um time de qualidade, mas temos que impor nosso jogo, nossa intensidade e fazer prevalecer também o mando de campo. A gente pecou nisso em alguns jogos no primeiro turno e, se a gente pensa em acesso, tem que fazer o dever de casa", diz o zagueiro Carlão.

Diferente do Guarani — até pelo resultado —, o Botafogo vai apostar na manutenção da base que vem jogando desde a chegada do técnico Enderson Moreira. Afinal, sob seu comando foram cinco vitórias e apenas uma derrota. O volante Barreto retorna de suspensão no lugar de Luis Oyama. A única dúvida do treinador está na defesa. Poupado contra o Brasil de Pelotas, apesar de ter entrado no final do jogo, Gilvan disputa vaga com o argentino Joel Carli, que foi o autor do gol da vitória. “Muito feliz pela estreia com gol e com a vitória. É um campeonato muito difícil. Acho que estamos no caminho certo e na briga. O Botafogo merece voltar para a Série A”, avaliou Carli.







Cruzeiro vence o Náutico

Em ascensão com Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro chegou ao sexto jogo sem derrota, quatro com o treinador. A sequência foi ampliada com vitória sobre o Náutico, por 1 x 0, na noite de ontem, no estádio dos Aflitos, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Thiago no segundo tempo.

Vasco recebe o Londrina no Rio

O Vasco aposta no fator casa para se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro e não perder de vista o G-4 para manter em chama forte o objetivo de retornar à primeira divisão. Hoje, o time do técnico Lisca receberá o Londrina, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

O Vasco tem a quarta melhor campanha como mandante. São seis vitórias, um empate e duas derrotas, com um aproveitamento de 70,4%. Derrotado pelo Remo, por 2 x 1, em Belém, o clube carioca parou nos 28 pontos. O Londrina, por sua vez, até venceu o Vila Nova por 1 a 0, mas segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos. Para piorar, o clube paranaense tem apenas uma vitória como visitante, além de quatro empates e três derrotas (29,2%).

"Estamos analisando bem. Se precisarmos, vamos nos mexer e reforçar o grupo onde ele precisa. O momento é de avaliação, final do primeiro turno está aí e depois nós vamos sentar, conversar e ver qual vai ser o nosso caminho para o segundo turno da competição", analisou Lisca.

O treinador terá a volta do lateral Léo Matos, do meia Marquinhos Gabriel e do zagueiro Leandro Castán, que cumpriram suspensão, além do atacante Morato, livre da quarentena por covid-19. O goleiro Vanderlei, por outro lado, foi expulso e está fora. Ele deve ser substituído pelo campeão olímpico Lucão. Já o garoto MT foi multado e afastado por ter participado de uma festa em Cabo Frio (RJ).