Luan Carlos assume o time

CB Correio Braziliense

Um dia após a demissão do experiente treinador Vilson Tadei, o Brasiliense anunciou a contratação de Luan Carlos Neto para dar sequência aos trabalhos na temporada. Na última segunda-feira, o técnico de 29 anos se despediu do Brusque, onde trabalhou como auxiliar durante a Série B do Brasileiro. Com o caminho livre, o anúncio aconteceu ontem.

A trajetória de Luan Carlos nos bastidores do futebol começou no Novo Horizonte, de Goiás. Na sequência, mesmo com pouca idade, trabalhou no Atlético-CE, Floresta, Itapipoca e Caucaia. Em 2020, integrou a comissão do Goianésia, onde foi vice-campeão estadual e também ajudou a eliminar o Gama na Série D do Campeonato Brasileiro.

Fora de campo, em 2020, Luan ficou conhecido por ser o técnico mais jovem entre todos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Hoje, aos 29 anos, o comandante chega para oxigenar o futebol do Brasiliense, que não vem agradando seus torcedores. Sem tempo a perder, o treinador comandou o treino de ontem visando a estreia contra o Nova Mutum, no próximo domingo, às 16h.