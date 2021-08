Gama vence e passa de fase

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal está muito bem representado na Copa do Brasil sub-17. Ontem, jogando em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o Gama passou nos pênaltis pelo América-RN, em confronto válido pela primeira fase da competição nacional.

O primeiro tempo na Arena América foi bastante movimentado, com os donos da casa tomando as primeiras iniciativas, até sair em vantagem aos 10 minutos, com Ítalo aproveitando cruzamento na área. Sem deixar a peteca cair, a reação gamense veio aos pouco antes do intervalo, na marca dos 47, quando o camisa 10, Paulo Victor, converteu cobrança de pênalti, deixando tudo igual. Na etapa final, os dois times não aproveitaram as chances criadas e tiveram de decidir a sobrevivência na competição por meio das penalidades máximas.

Na marca da cal, melhor para os jovens candangos, que converteram quatro das cinco batidas e, de quebra, assistiram os donos da casa desperdiçarem duas oportunidades, que culminaram no adeus ao sonho do título. Na sequência do torneio, o Periquito encara o vencedor do confronto entre Vasco-AC e Flamengo, que jogam no próximo domingo.