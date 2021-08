EH Edis Henrique Peres AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF) foi alvo, na manhã desta quarta-feira (18/8), de uma operação do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) que investiga suposto superfaturamento na contratação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão no DF.

A suspeita é que o suposto esquema instalado no instituto resultou no desvio de milhões de reais em dois contratos destinados ao fornecimento emergencial de leitos de UTI’s no período de março a outubro de 2020.

De acordo com a operação, denominada Ethon, as duas empresas contratadas pagavam um valor superior por leito de UTI. Além disso, a operação aponta que as empresas contratadas deixaram de fornecer instrumentos, medicamentos e mão de obra em quantidade e qualidade exigidos contratualmente.

Na capital federal, os investigadores cumprem mandados no Hospital de Base, na Asa Sul, e no Hospital Regional de Santa Maria, unidades administradas pelo Iges-DF. Também foram cumpridos mandados em cidades do Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. De acordo com o MPDFT, as ilegalidades praticadas tiveram como consequência a ocorrência de altíssimas taxas de mortalidade nos leitos de UTIs de hospitais administrados pelas empresas.

Ao todo, foram 80 leitos de UTI contratados, sendo 50 no Hospital Regional de Santa Maria, 20 no Hospital de Base e 10 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião. Participam na ação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em conjunto com a 3ª e a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prossus),

Nos demais estados, prestaram apoio no cumprimento das buscas os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Amazonas, da Bahia, de Goiás, do Rio de Janeiro e de Tocantins. Além deles, também atuou na Operação o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE/PCSP).

Do lado de fora da sede do Iges-DF, na 702 Norte, mais de 50 funcionários que trabalham no 3º andar esperam o fim das buscas. Os colaboradores não podem entrar enquanto os agentes realizam a operação. O Correio conversou com uma das funcionárias, que preferiu não ser identificada, sobre o tempo de espera. "Cheguei aqui às 7h40 e estamos esperando", contou à equipe, às 10h da manhã desta quarta (18/8).

Posicionamento

Em nota, o Iges-DF ressaltou que a ação busca apurar supostas irregularidades em serviços prestados ao instituto por empresas terceirizadas, cujos contratos foram firmados em gestões anteriores, antes de março de 2021, quando a atual direção assumiu a instituição. “O Iges-DF ressalta que vem reforçando as ações de controle interno, promovendo auditorias em todos os contratos firmados pela instituição. Esse trabalho vem sendo feito rigorosamente pela Controladoria Interna. Caso sejam identificadas irregularidades, providências serão adotadas para solucioná-las”, pontuou.

Além disso, o instituto ressaltou que vem prestando todas as informações solicitadas pelos órgãos de controle interno, como o MPDFT, o Tribunal de Contas e a Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Procurada, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que colabora com os órgãos de controle e com a Justiça, fornecendo informações e esclarecimentos sempre que solicitados, respeitando a legislação e de forma transparente.