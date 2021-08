CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo/Agência Brasília)

Motoristas que trabalham em transportes de turismo vão receber, nesta quarta-feira (18/8), a primeira parcela do auxílio financeiro oferecido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), através do programa Mobilidade Cidadã. Serão pagos a essas pessoas três parcelas no valor de R$ 600.

Para receber o auxílio, é necessário o motorista ser cadastrado no Cadastro Permissionários/Concessionários da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), com data de 31/01/2020. Também é preciso que o profissional esteja registrado, na mesma data, junto ao Departamento de Trânsito (Detran/DF), na categoria de transporte turismo.

O pagamento será creditado automaticamente no cartão Mobilidade Cidadã. Em caso de perda ou extravio de cartão, o motorista poderá solicitar uma segunda via nas agências do Banco de Brasília (BRB).

Os auxílios para categorias de transportes começaram a ser pagos em 2020, pelo GDF. Tem como objetivo amparar os profissionais que tiveram suas rendas prejudicadas pela pandemia da covid-19.

Movimentação no comércio local

De acordo com o secretário de Economia, André Clemente, o benefício deve aumentar o número de compras no comércio local, trazendo dessa forma uma melhoria nas finanças de estabelecimentos no DF. “É um benefício não só para os motoristas do setor de turismo, mas para pequenas e grandes empresas que também serão beneficiadas”, declarou o secretário.