CB Correio Braziliense

CURSOS

Libras

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Riacho Fundo, abre processo seletivo para 60 vagas gratuitas para formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições são on-line e seguem até o dia 26 de agosto para turmas do nível básico e intermediário. Para o curso de formação básica em Libras basta ter o ensino médio completo. Já para o curso de formação intermediária em Libras é preciso ter o ensino médio e um curso preliminar de Libras básico com no mínimo 60h. A seleção será por sorteio e há reserva de vagas de ações afirmativas (regressos de escola pública, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). Inscrições on-line pelo sistema processoseletivo.ifb.edu.br.

Escrita

A escritora, professora, cientista social e terapeuta Lella Malta lança o curso “Escrita de A a Z: escreva, expresse, publique!” para quem deseja aprender as técnicas da escrita criativa e terapêutica, além dos segredos da autopublicação. Entre os tópicos que serão abordados, estão: elementos da narrativa, estratégias de vendas e dicas de revisão de texto. O encontro acontece em 27 de agosto, a partir das 17h, no Rooftop do Yolo BsB.O investimento é de R$ 159 por pessoa. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer a inscrição pelo site:

www.lellamalta.com.br.



Gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link

https://www.mpdft.mp.br/ead.

Saúde e internet

O curso gratuito “Saúde Física e Mental na Internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

OUTROS

Start Católica 2021

A IDE, agência de inovação e novos negócios, que faz parte das instituições de educação pertencentes à União Brasileira de Educação Católica (Ubec), apresenta o Start Católica 2021, programa de pré-aceleração de empreendedorismo. O edital é aberto para a candidatura de iniciativas de todo o Brasil, com inscrições gratuitas até 12 de setembro. Para participar, é necessário que as equipes tenham até dois integrantes. Os interessados devem acessar o site da IDE (https://aevo.com.br/connect/ubec/), ler o edital completo e preencher o formulário de inscrição. O processo seletivo escolherá 15 projetos, que após serem aprovados, farão o investimento de R$ 200 por equipe para participar da pré-aceleração, que oferecerá modelo de negócios, desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, além de treinamento para apresentação final à banca avaliadora.

Feira de profissões

Escolher a carreira pode ser um desafio. Pensando nisso, o Colégio Sigma promoverá, até o dia 9 de setembro, o Passaporte Universitário Online. Alunos da Universidade de Brasília (UnB) darão palestras, através da plataforma Zoom, compartilhando suas experiencias? em cursos de engenharias, humanidades e saude.? O evento — gratuito e aberto a toda a comunidade escolar de Brasília — é voltado principalmente para os alunos da 3ª série do ensino médio. Para se inscrever e conferir a agenda de palestras, basta acessar o site https://mailchi.mp/sigmadf/pu2021.

Comédia stand up

Em seu novo show de comédia stand up, o comediante paraense Murilo Couto traz a expressão “gala seca”, uma gíria de Belém usada para falar de pessoas com comportamento desatento. Contando situações da sua própria vida, Murilo relata histórias da infância, adolescência e maioridade para mostrar porque a expressão “gala seca” o descreve tão bem. O show será no dia 3 de setembro, às 20h, no Teatro Caesb, em Águas Claras. Link para compra do ingresso:

https://bit.ly/3fyBvHI/.

Solidariedade

Com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam, os institutos Bancorbrás e Sabin se uniram para promover a “Campanha da Boação 2021”. Até 31 de agosto, pessoas físicas e jurídicas poderão realizar uma doação, com o valor mínimo de R$ 10 (via cartão de crédito, boleto bancário, PayPal, PicPay e PIX). As cestas básicas adquiridas com o valor arrecadado serão destinadas para instituições que atendem mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas com câncer. Para doar, basta acessar http://campanhadaboacao.org.br/.

Parque Educador

O Instituto Brasília Ambiental (IFB) está com as inscrições para o Projeto Parque Educador Virtual — 2º Ciclo 2021, desenvolvido pela Unidade de Educação Ambiental da autarquia, em parceria com as secretarias de Educação (SEE-DF) e de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF). As escolas da rede pública de ensino terão até amanhã para realizar cadastro no site do instituto: http://www.ibram.df.gov.br/inscricoesparqueeducador/.