Capital S/A

Frente Parlamentar do Empreendedorismo será lançada na próxima semana

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo será lançada em 25 de agosto, na Câmara dos Deputados, em cerimônia com participação do ministro Paulo Guedes e do presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP). O líder da Frente será o deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP). E o coordenador do grupo pelo Senado, Antônio Anastasia (PSD/MG).

Pelos incentivos fiscais

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania) aceitou o convite para ser a coordenadora da Frente no Distrito Federal. Ela afirmou ao setor produtivo do DF que vai se empenhar na aprovação do projeto (PLP 5/2021), que prorroga por 15 anos incentivos fiscais ao comércio e à agropecuária.

Relatora na CCJ

“Sou a favor da proposta, porque gera emprego, aquece a economia, fortalecendo quem gera emprego no país”, destacou a parlamentar, que é relatora do projeto na CCJ. Segundo ela, é preciso reduzir as dificuldades para se empreender no Brasil. “Sou empresária e conheço bem essa realidade. Por isso, vamos trabalhar pela melhoria do ambiente de negócios no DF e em todo o país”, afirmou.

Cofres cheios no Sesc e no Senac

Fontes da CNC confirmaram que, a partir da próxima segunda-feira, o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, assumirá a gestão local do Sesc e do Senac. Ele receberá o poder das duas entidades depois de 180 dias de intervenção da instância nacional, e com as casas em excelente saúde financeira. A gestão nacional aponta que será tudo passado de forma muito bem organizada. E que deixará valores bem superiores aos que constavam em fevereiro deste ano, quando a CNC assumiu a administração das entidades.



R$ 384 milhões

Valor que o Sesc soma em caixa e com previsão de entrada de mais recursos de depósitos judiciais que estão sendo resgatados

O Senac será entregue com

R$ 150 milhões

Para renovar a esperança

O superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira, fez aniversário ontem e foi surpreendido com uma bela homenagem da sua equipe. Os colegas de trabalho encomendaram um bolo decorado com a bandeira do Fortaleza. Valdir, que é cearense, torce fervorosamente pelo time. Ao completar 55 anos, ele se emocionou com a homenagem depois de um ano de tantos desafios e superação. “Renovar os ciclos da vida é renovar a esperança no amanhã. O melhor presente é acreditar no próprio sonho, pois ele é a nossa razão de viver, e, como diz o poeta, viver e não ter a vergonha de ser feliz!”, disse.

Royal Experience — edição de inverno

Hoje é dia de dica gastronômica na coluna. A novidade, recém-inaugurada, é o espaço Royal Experience. Comandado pelo chef Elízio Correa — que se destaca por ter servido autoridades e chefes de Estado internacionais, como Barack Obama, Angela Merkel, Xi Jinping e Vladimir Putin —, o cardápio contempla uma variedade de pratos contemporâneos compostos por matérias-primas de produtores locais, além de uma seleta carta de vinhos. O ambiente aconchegante no Royal Tulip é arejado, próximo ao lago. Conta com atrações musicais ao vivo que embalam a experiência com jazz, MPB e música pop. A temporada do projeto vai até 15 de outubro. De quarta a sábado, a partir das 19h. Domingo a partir das 16h.

Menu especial

“O evento é um convite imperdível para os amantes da alta gastronomia. Preparamos um menu especial, com opções nacionais e internacionais, além de elaborarmos criteriosamente uma carta de vinhos para harmonizar com os pratos, contando com vinhos premiados e excelentes descobertas”, diz Elízio Correa.