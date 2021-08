CLDF destina recursos para programas de esporte e qualificação

CB Correio Braziliense

Áreas de esporte, lazer e qualificação profissional vão receber recursos - (crédito: Arquivo)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai destinar recursos para programas sociais do Governo do Distrito Federal (GDF). Do total, R$ 13,5 milhões serão investidos no Programa de Qualificação Profissional e Renovação de Equipamentos Públicos (Renova DF) da Secretaria de Trabalho. Mais R$ 1,8 milhão será encaminhado à Secretaria de Esporte e Lazer para apoio a projetos esportivos.

Os valores representam redução de gastos da CLDF com manutenção de serviços administrativos, realização de eventos, publicidade institucional, tecnologia da informação entre outros. Ao todo, haverá uma economia de R$ 15,3 milhões do próprio orçamento.

A previsão de repasse ao GDF consta em emendas da Mesa Diretora ao Projeto de Lei 2.052/2021, aprovado nesta terça-feira (18/9), que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do DF. De acordo com o presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB), a economia dos recursos reflete o aprimoramento da eficiência de gestão da Casa.

“Mais um passo da Mesa Diretora com o compromisso de produzir mais com menos custos. Estou feliz por ajudar a devolver recursos que serão aplicados num programa importante que vai qualificar milhares de trabalhadores”, comemorou. Desde o começo desta legislatura, a CLDF devolveu R$ 144 milhões ao GDF, sendo R$ 57,4 milhões em 2019; R$ 70,2 milhões em 2020; e R$ 16,3 em 2021.

Crédito Especial

O crédito especial aprovado em plenário também destina R$ 9 milhões, em favor da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan/DF), destinados à contratação de serviços de comunicação corporativa; R$ 290 mil em favor do Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso, para a aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais de limpeza para as instituições de longa permanência; R$ 300 mil em favor da administração de Sobradinho II, destinado à execução de obras de pavimentação com blocos, na localidade do Mirante da Serra, e o restante para outras ações do GDF.

O programa Virando o Jogo na Educação, que visa o enfrentamento de índices de evasão e reprovação com ações voltadas para esporte, cultura e ciência, recebeu R$ 50 mil.

*Com informações da CLDF