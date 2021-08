Homem é preso por oferecer açaí em troca de nudes em Valparaíso

CB Correio Braziliense

(crédito: Polícia Civil de Goiás/Divulgação)

Um corretor de imóveis de 39 anos foi preso em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal, suspeito de pedir fotos íntimas de menores de idade em troca de açaí e moedas de jogos virtuais.

O homem foi capturado pela Polícia Civil de Goiás na quarta-feira (18/8). Ele confessou os crimes.

De acordo com a delegada Lídia Castro, responsável pelo caso, o homem abordava as vítimas por meio de aplicativos de redes sociais, construía uma amizade com os adolescentes e depois fazia a proposta de trocar imagens íntimas por presentes, que podiam ser moedas de jogo virtual (dimas) ou açaí.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, policiais ainda encontraram material pornográfico com imagens de menores em computadores, celulares e pen drives do suspeito, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As provas serão periciadas e podem apontar se existe aliciamento de outras vítimas.

Ele será investigado por exploração sexual de vulnerável.