Aos motoristas que precisam acessar o Eixão Norte, o trânsito na via já está liberado. O fluxo de veículos no sentido Ponte do Bragueto e Plano Piloto e da pista contrária, sentido saída Norte, precisou ser interditado no início da tarde desta quinta-feira (19/8), em razão de um acidente com vítima fatal na altura da quadra 215 Norte.

Uma mulher, 67 anos, morreu atropelada após ser atingida por uma motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 13h11. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local a vítima se encontrava sem vida.

Com o acidente, o trânsito no Eixão Norte precisou ser desviado para os Eixinhos L e W, para facilitar os trabalhos da equipe de socorro e da perícia. Por volta das 15h25, a Polícia Civil concluiu a perícia do local. Às 15h30, agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberaram a pista para o fluxo de veículos. Nenhum familiar ou conhecido da vítima esteve no local do acidente.

O condutor da motocicleta, identificado como Leandro, sofreu uma fratura no ombro esquerdo e escoriações. Ele foi transportado para o Hospital de Base pela equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).