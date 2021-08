Moto mata mulher no Eixão Norte

AB Adriana Bernardes EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No Distrito Federal, 26% dos mortos no trânsito entre janeiro e julho deste ano eram pedestres, o que representa 21 pessoas. Os dados são do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e, ontem, tiveram um acréscimo. Aos 67 anos, Maria José Pereira teve a vida roubada ao ser atropelada por um motociclista enquanto atravessava o Eixão Norte por volta das 13h. O responsável, um homem identificado como Leandro, 33, foi levado ao Hospital de Base pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com fratura no braço esquerdo e escoriações nas pernas.

A principal rodovia que corta Brasília ficou completamente interditada por cerca de 2h, na altura da 215 Norte, para que os peritos da Polícia Civil recolhessem vestígios para esclarecer as causas do atropelamento. O corpo de Maria ficou coberto por um lençol branco, até 15h20, quando os profissionais do Instituto de Medicina Legal (IML) chegaram ao local.

Pouco depois, um homem e uma mulher ajudaram um caminhão guincho a recolher a moto que bateu em Maria José. A reportagem tentou contato, mas eles preferiram não falar e negaram conhecer a vítima ou o condutor do veículo. A moto está em nome de um morador de Planaltina, que não é a mesma pessoa que pilotava no momento do acidente.

Vulnerabilidade

Maria José foi atropelada a cerca de 200 metros de uma passagem subterrânea. A equipe do Correio fez a travessia, no entanto, encontrou diversos buracos, trechos quebrados e caixas de esgoto sem a vedação adequada. “A gente fica sem saber o que fazer, se passa por cima, ou se arrisca a andar por baixo. Eu sempre opto pela passagem (subterrânea), mas é perigoso. Há dois anos, fui assaltada. Machucaram meu rosto, levaram meu celular, o dinheiro que estava comigo e meu óculos de grau”, relata Josefa Coelho dos Santos, 61, moradora de Planaltina de Goiás e doméstica há 12 anos de uma família das quadras próximas do local do acidente.

A reportagem também conversou com outros pedestres, que preferiram não se identificar. Para eles, o perigo está na falta de iluminação e segurança do trecho. “Antigamente tinha um guarda que ficava monitorando, mas hoje em dia, não temos segurança nenhuma”, relata uma das usuárias. Depois de interditada para a perícia, a via do Eixão foi liberada às 15h32. No intervalo de 30 minutos, o Correio flagrou nove pessoas atravessando trechos próximos ao que Maria José foi atropelada. Dos flagrados, três eram homens e seis eram mulheres. A reportagem tentou conversar com eles, mas não conseguiu.



Atingida por ônibus

Uma senhora, de 62 anos, foi atropelada por um ônibus na Rodoviária do Plano Piloto, ontem, por volta das 17h. A vítima, identificada apenas como Solange, foi parar embaixo do veículo. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a mulher estava consciente e orientada, mas aparentando fratura na perna direita. A idosa foi imobilizada e encaminhada ao Hospital de Base pelo Serviço Móvel de Atendimento (Samu).