Carro incendiado

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Um carro pegou fogo no SIA, e o Corpo de Bombeiros agiu para conter as chamas. O incêndio aconteceu próximo à Anvisa, no Trecho 5, antes da linha férrea, por volta das 18h10. De acordo com a equipe de socorro, o fogo foi contido rapidamente. O motorista do veículo, um Fiat Marea, era o único ocupante e não se feriu. O rapaz, identificado como Felipe, de 26 anos, dispensou a perícia. Duas faixas da via foram interditadas. Não se sabe a origem do fogo.