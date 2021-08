SRTVS está de cara nova

MR Mariane Rodrigues

O governador Ibaneis Rocha (MDB) entregou, ontem, a reforma no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS). O investimento foi de R$ 4,5 milhões, e as melhorias deram ênfase para privilegiar a acessibilidade de pedestres e pessoas com deficiência. O projeto também readequou o sistema viário e o paisagismo da área.

Ibaneis lembrou que a reforma é uma das várias obras planejadas para o DF. “É uma repaginação total do Setor de Rádio, mas é apenas uma continuação do projeto. Seguiremos o trabalho de revitalização de todo o Setor Comercial Sul, e vou estender as obras, dando qualidade a toda a região”, comentou.

Para a vendedora de seguros Eliete Santos da Frota, 60 anos, a reforma valorizou o local. Ela sempre passa pelo SRTVS e ontem resolveu conhecer e sentar em uma das cinco novas praças. “Tenho certeza que essa revitalização vai trazer mais pessoas para passar um tempo aqui. Também vai melhorar o comércio local”, acredita.

Nas cinco praças, os pisos foram revestidos com placas de vidro prensado, com tons de vermelho, cinza e branco, formando diferentes desenhos. O paisagismo incluiu o plantio de 85 mudas de árvores do Cerrado. Foram construídos quase 11 mil metros² de calçadas em concreto. Esses acessos, mais largos, não têm degraus ou obstáculos, facilitando assim o deslocamento das pessoas com dificuldade de locomoção. Os locais de travessia para pedestres também foram melhorados, com uma plataforma elevada, que nivela o asfalto à calçada.

O número de vagas para carros e motos foi ampliado. O local passou a oferecer 475 vagas. Até então, eram 288 vagas. Os motociclistas também receberam novas vagas e, agora, são 58 locais exclusivos para as motos. Foram instalados, ainda, 36 paraciclos, estruturas metálicas que permitem apoiar e trancar bicicletas.

Nomeações

O governador Ibaneis Rocha assinou, ontem, decreto para nomear 113 aprovados para as secretarias de Desenvolvimento Social, de Justiça e da Mulher. Do total de alocados, 88 foram para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), 22 para a Secretaria da Mulher e três para a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

Para a secretária da Mulher, Ericka Filippelli, “um exército está sendo montado para o cuidado do público feminino”. “Nunca houve uma Secretaria da Mulher em toda a história do DF. No dia 20 de abril, inauguramos a Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia e estamos batalhando para levar esse acolhimento ao Recanto da Emas, São Sebastião e Sobradinho”, ressaltou.

Willian Borges de Lima, 29 anos, foi um dos nomeados para a Sedes, designado para o cargo de cuidador social. “Estou muito feliz, pois é a realização de um sonho. Atuar na assistência social e ser instrumento de mudança na vida de quem mais precisa é incrível”, disse o servidor.