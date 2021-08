Capital S/A

CB Correio Braziliense

Sem um fim social o saber será a maior das futilidades

Gilberto Freyre

Presidente da Fecomércio-DF é afastado, e intervenção no Sesc e no Senac deve ser prorrogada

Diante do impasse jurídico e de turbulência na Fecomércio-DF, a instância nacional do sistema, a CNC, deve prorrogar por mais 90 dias a intervenção no Sesc e no Senac locais. Liminar judicial expedida ontem afastou o empresário José Aparecido Freire da presidência da Fecomércio. A decisão foi assinada pela juíza Elysangela De Souza Castro Dickel, do TRT da 10ª região.

Orçamento milionário

A “gestão compartilhada” do Sesc e do Senac, iniciada em fevereiro, tinha a data de hoje para terminar. A previsão era de que José Aparecido fosse assumir finalmente o controle das duas casas, que são os braços principais da Fecomércio. Elas somam atualmente um orçamento de cerca de R$ 530 milhões.

Até o julgamento do mérito

Mesmo que José Aparecido consiga derrubar a liminar e reassuma a presidência, sua gestão se fragiliza e fica sujeita a novas decisões de afastamento. O mandato em tese irá até maio do ano que vem. Como o mérito da ação ainda será julgado, a Confederação Nacional do Comércio (CNC), para garantir o mínimo de estabilidade na gestão do Sesc e do Senac, terá de manter a intervenção.

Mensagem de Tadros

Em reunião dos conselhos do Sesc e do Senac, ontem de manhã, Aparecido estava esperançoso em receber a administração das duas entidades, como é de praxe, nos períodos de normalidade. Conseguiu até que o presidente da CNC, José Roberto Tadros, participasse por vídeo e mandasse uma mensagem de “boa sorte”. Tadros disse a ele que “honrasse a grande responsabilidade e missão” que seria delegada. No entanto, ao sair da mesma reunião, na sede da Fecomércio, no SCS, Aparecido foi notificado da decisão judicial que anulava a sua eleição para a presidência, ocorrida em março deste ano. Foi um baque.

Edson de Castro assume o cargo

A ação contra Aparecido foi proposta por dez delegados sindicais representantes da Fecomércio baseada na inexigibilidade de José Aparecido, conforme já divulgado pela coluna. Quem assumirá interinamente será Edson de Castro, primeiro vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindivarejista-DF. Castro apoiou Aparecido na eleição.

Segredo de Justiça

A decisão judicial destacou os princípios da moralidade e da legalidade. O mérito do processo corre em segredo de Justiça.

Denúncias

A candidatura de Aparecido já tinha sido em março questionada pela CNC. A entidade emitiu um parecer jurídico pedindo a impugnação do empresário por ter pendências judiciais e isso ferir o regimento. Aparecido, na época, se defendeu afirmando com documentos que nunca tinha sido condenado nas denúncias de irregularidades em uma licitação da qual sua empresa havia participado.

Reunião com advogados

Até o fechamento da coluna, Aparecido nem sua assessoria de imprensa tinham retornado as tentativas de contato. Não emitiram posição oficial. Mas a informação era de que ele estava reunido com advogados para derrubar a liminar. A CNC também não comentou oficialmente o caso. Fontes contaram que o presidente da CNC, José Tadros, foi pego de surpresa com a decisão e que a entidade não teve participação no processo de afastamento.

Evento une duas paixões nacionais

A PaulOOctavio e a Bali Jeep unem forças, amanhã, em mais uma inovação: o evento DUO Experience, que será realizado das 8h às 17h, no estande da construtora, no Noroeste (CLNW 02/03, Lote B). Nele, será possível conhecer plantas residenciais e apartamentos decorados e testar carros da Jeep. O evento também oferecerá condições especiais de financiamento tanto de imóveis quanto de automóveis, com taxas competitivas oferecidas pelos principais bancos para quem for financiar a casa e o carro.

Jantar reúne lideranças do setor atacadista

Num prestigiado jantar, no Dunia Hall, a direção do SindiAtacadista celebrou 20 anos da entidade no DF. O presidente Lyzipo Gomide, o presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), Leonardo Severini, e Anderson Nunes, diretor do sindicato, estavam entre os anfitriões da noite. “A capital federal de sede administrativa evoluiu para ser uma cidade de negócios e empreendimentos. Acho que o nosso sindicato simboliza esse desenvolvimento.Temos muito mais espaço para crescer. Brasília está muito bem localizada e conta com excelente infraestrutura.”, destacou Lysipo Gomes.