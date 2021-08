ONGs doam insumos para confecção de equipamentos de proteção contra covid-19

CM Cibele Moreira RM Rafaela Martins

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, recebeu a doação de 54,94 kg de tecidos, 4 mil metros de elástico, 200 agulhas de costura e 100 metros de tecido TNT - (crédito: Geovana Albuquerque/Divulgação)

Com o objetivo de contribuir para o combate à pandemia do novo coronavírus, o Movimento Unidos pela Vacina e a organização não governamental Grupo Mulheres do Brasil no Distrito Federal se uniram para doar materiais que serão usados para a confecção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para atender os serviços públicos de saúde do DF.

Ao todo, a capital federal recebeu 54,94kg de tecidos, 4 mil metros de elástico, 200 agulhas de costura e 100 metros de tecido TNT para a confecção de máscaras e toucas. O material foi recebido pelo secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ontem, e será encaminhado à Fundação de Amparo ao Preso (Funap). Dez detentas da Penitenciária Feminina do DF vão trabalhar na produção dos EPIs.

Para o coordenador da Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde, Fernando Erick Damasceno Moreira, além dea ação demonstrar a capacidade das entidades não governamentais em mobilizar a sociedade civil para verdadeiras redes de solidariedade, também fortalece a parceria com o poder público, em uma iniciativa de cunho social com impacto direto na prevenção da covid-19. “Este é um momento importante e de valorização do trabalho da Funap, que se preocupa com a reinserção dos custodiados no mercado de trabalho. A instituição estimula as pessoas a se sentirem inseridas e colaborativas”, destacou o coordenador.

Em junho desde ano, a Secretaria de Saúde firmou contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), para a produção de EPIs na Penitenciária Feminina, onde há uma oficina de costura. A princípio, a parceria tem um período de dois meses de duração e visa à fabricação de toucas, capotes e máscaras de proteção. Toda a produção será destinada para atender a demanda nos serviços de saúde do Distrito Federal.

A diretora da Funap, Deuselita Martins, afirmou que o objetivo da instituição é qualificar o reeducando, capacitando tanto homens quanto mulheres na produção de EPIs, por meio da costura. “A Secretaria de Saúde é uma grande parceira da Funap, sempre contrata nossos reeducandos e os colocam para trabalhar nos hospitais. Ajudar a população de alguma maneira é uma forma de compensar e pagar pelo que fizeram”, avaliou.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou durante o evento que a doação vai contribuir no processo de imunização na capital. “Para que a campanha (de vacinação) dê certo, são utilizados diversos tipos de insumos, inclusive os EPIs para todos os profissionais e voluntários envolvidos na vacinação”, afirma o secretário. O secretário aproveitou o evento, que ocorreu na unidade básica de saúde 1, na 612 Sul, para agradecer a união de esforços que tem contribuído para que o processo de vacinação ocorra de forma rápida e eficiente.

Em prol da vacina

O Movimento Unidos pela Vacina e a organização Mulheres do Brasil são organizações que mapeiam áreas de atuação governamental que possam necessitar de algum tipo de ajuda. Em todo o país, mais de 3 mil pessoas entre empresários, artistas, atletas, cientistas, representantes de entidades setoriais, instituições, associações e comunidades que apoiam a imunização integram o Movimento Unidos pela Vacina

A empresária Janete Vaz, do Grupo Sabin, madrinha do movimento, explica que a meta é fazer com que a vacina possa chegar ao braço do brasileiro o mais rápido possível. “O nosso papel é mobilizar empresários para que eles possam contribuir com esse projeto, que é maravilhoso. O nosso empenho é para que as pessoas possam se vacinar o mais rápido possível, com qualidade e com segurança”. Janete informou que o grupo já doou mais de 530 mil itens em todo o Brasil. No DF foram mais de 80 mil. “Tivemos muitas empresas que colaboraram com a causa. Eu fico muito feliz de ver que o nosso trabalho contribuiu para que a vacinação desse certo”, afirma.

Qualquer instituição, entidades, empresas e ONGs podem participar do movimento e contribuir com doações que visam nas ações de combate à covid-19. Quem tiver interessado pode acessar o site unidospelavacina.org.br e preencher um formulário.