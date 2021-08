Quatro regiões do DF que ficam sem energia nesta sexta (20/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Matthew Henry/Unsplash)

A Neoenergia Distribuição Brasília fará manutenção na rede elétrica em quatro regiões do Distrito Federal, nesta sexta-feira (20/8). Por isso, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia nesses locais. Desmembramento de rede, troca de cabos e troca de componentes elétricos serão realizados em alguns pontos das cidades.

Em Arniqueira, o corte de luz ocorrerá a partir das 8h30 e deve durar até 17h, no Setor Habitacional Arniqueiras: Chácaras de 56 a 59, de 75 a 77, 97 e 98. Nesses pontos será realizado serviço de desmembramento de rede.

Das 8h40 às 13h30, a Quadra 16: Conjuntos M e N, em Sobradinho, ficará sem luz devido à manutenção preventiva com troca de cabos. No Lago Sul o desligamento vai ser em três regiões. Das 9h às 13h, o corte será na SHIS QI 11: Conjunto 10. Na SHIS QI 15, as chácaras 49 a 56 ficam sem luz das 9h às 14h. Ambas passarão por serviços de manutenção preventiva com troca de cabos.

Durante a tarde, a chácar 49 da SHIS QI 05 vai ter o fornecimento interrompido das 14h às 17h30, para realização de serviço de troca de componentes elétricos.

Na Colônia Agrícola Samambaia, chácaras 94, 95, 96, 106, 108 e 109, em Vicente Pires, o corte de luz ocorrerá por conta de manutenção preventiva com troca de cabos a partir das 8h40. A inerrupção deve seguir até 16h30.



Antecipação

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.