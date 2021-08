Mega-Sena: prêmio deste sábado está estimado em R$ 41 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Neste sábado (21/8), o sorteio da Mega-Sena tem o prêmio estimado em R$41 milhões. No concurso 2.401, sorteado nesta quarta-feira (18/8), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo, os números contemplados foram: 08, 11, 13, 33, 38 e 48. Os ganhadores acertaram na quina (quando se acerta cinco) e na quadra (quando há quatro acertos). A quina teve 128 ganhadores e o prêmio individual foi de R$ 25.058,88. A quadra teve 8.020 vencedores e cada um recebeu R$ 571,34.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às 20h, às quartas-feiras e aos sábados. São transmitidos pelo Youtube, no canal oficial da Caixa Econômica Federal, e também pela Rede TV. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, na aba “Loterias Online”. O horário limite para apostar é até às 19h (horário de Brasília) do dia em que o concurso será feito.

A estudante Sara Alves, 21 anos, conta que, se ganhasse R$ 41 milhões, ajudaria a família e saberia como investir para fazer o valor render. “Ajudaria minha família, compraria uma casa para mim, investiria em redes de lanchonete, restaurante e imóveis. Viajaria para vários países e deixaria o restante do dinheiro no banco para investir para planos futuros”, explica.