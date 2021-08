Covid-19: Saúde suspende aplicação de primeira dose durante fim de semana

SS Samara Schwingel

(crédito: Gent Shkullaku/AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal suspendeu a aplicação de primeira dose (D1) da vacina contra a covid-19 durante este fim de semana. Segundo a pasta, a aplicação de D1 será retomada na terça-feira (24/8), com a ampliação da campanha para adolescentes de 17 anos.

Além disso, a pasta suspendeu a aplicação da xepa da Pfizer/BioNTech, conhecidas como doses remanescentes.

Neste fim de semana e na próxima segunda-feira (23/8), a secretaria vai concentrar os esforços das equipes de vacinação para aplicação da segunda dose. Além das pessoas que estão dentro do prazo para tomar o reforço do imunizante, poderão vacinar, de forma antecipada, aquelas que estão com a vacina marcada no cartão para segunda dose, exclusivamente da AstraZeneca, até o dia 31 de agosto.

Nesta sexta-feira, o DF recebeu 37,8 mil doses da CoronaVac, que serão divididas entre D1, D2 para vacinar adultos. Além disso, a capital vai receber outras 28.068 doses da vacina Pfizer-BioNTech, que serão utilizadas para vacinar adolescentes de 17 anos.