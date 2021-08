L » Liana Sabo

Principal cartão de visitas da hotelaria brasiliense, o Royal Tulip quer atrair, agora, não só o turista, mas o morador da cidade. Para tanto, reuniu, em um só evento, o que tem de mais excepcional, como a privilegiada localização à beira do Lago Paranoá, o excelente atendimento profissional e a gastronomia de primeira qualidade. Além da arquitetura, que sempre surpreende, mesmo quem frequenta o espaço, desde a inauguração em 2001.

Chama-se Royal Experience, a programação desenvolvida ao ar livre nos jardins de Burle Marx, debaixo de uma elegante cobertura, que permite a vista tanto para as águas do lago quanto para as da enorme piscina, que, agora, é aquecida. Em mesas de dois, quatro e seis lugares, inclusive redondas que proporcionam perfeita interação entre amigos e familiares, é servido delicioso jantar confeccionado pelo chef Elizio Correa, 41 anos, nascido em Januária (MG), que comemorou a maioridade na cozinha do hotel.

Uma bonita adega vertical foi instalada no ambiente para facilitar a escolha dos rótulos — todos da Del Maipo — degustados ao longo da noite, com música ao vivo, apresentada por talentosos intérpretes da cidade de MPB, jazz e pop rock clássico . A baixa temperatura dessas noites de inverno brasiliense não chega a ser empecilho para curtir a experiência. Delicadas mantas de lã são oferecidas aos clientes para a proteção, item também observado em relação à questão sanitária, como distanciamento entre as mesas.

O serviço de quarta-feira a sábado começa às 19h, mas você pode chegar mais cedo “para ver o pôr do Sol desse ponto, que oferece um espetáculo inesquecível no Lago”, recomenda Jean Nogueira, gerente-geral do hotel. Aos domingos, a programação que vai até 15 de outubro, tem início às 16h.



Boas entradas

O ponto alto é o menu, que o chef elaborou com base na cozinha internacional, com uso de ingredientes locais, fornecidos por produtores da região, resultando em pratos surpreendentes com molho de cagaita, jabuticaba, castanha de baru, licuri e outros.

“Preparamos um menu especial, aliando a alquimia dos pratos nacionais e internacionais à textura, à temperatura e ao sabor, além de elaborarmos criteriosamente uma carta de vinhos para harmonizar com os pratos”, enfatiza Elízio, que ao longo da carreira cozinhou para dezenas de autoridades mundiais, entre elas, presidentes e chefes de governo, como Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin e Xi Jinping.

Difícil optar por uma só entrada, peça ao chef fazer um mix a fim de se deliciar com mais de uma sugestão, como é o caso de vieiras gratinadas servidas mornas em uma concha com creme de limão e minifolhas — que eu degustei com o Chardonnay argentino Malacara —; do arancini de rabada com agrião; ou da coxinha de frango caipira com catupiry e geleia de jabuticaba e mostarda.

Outra especialidade é o escabeche de palmito pupunha na casca com funghi em manteiga de limão (R$ 68), além de três brusquetas feitas no pão rústico tostado na grelha: de salmão defumado com coalhada seca e alcaparras; de presunto Parma com muçarela de búfala, ovo de codorna frito e tomate no azeite de ervas (seis unidades de ambas por R$ 72 cada) e a vegetariana de alho-porró com creme de nata e grana padano (seis por R$ 36).

Pratos contemporâneos

É claro que o chef, que começou como auxiliar de cozinha, passou por todas as etapas “e mais tarde, tive a oportunidade de fazer uma graduação na Upis”, incluiu risotos e massas, no entanto os destaques do cardápio vêm do mar, que fornece os frutos com os quais desenvolveu um pirão acompanhado de arroz de coco e banana da terra assada (R$ 115). E também o robalo, cujo filé grelhado em crosta de baru é escoltado de caju na chama, molho de moqueca e bolinho de mandioca com carne seca (R$ 110).

Bem temperadas são a coxa e sobrecoxa de pato preparadas segundo a técnica sous vide com especiarias e guarnecidas com risoto de queijo com gomos de tangerina e castanhas de licuri assadas (R$ 98). Já as carnes vermelhas são defendidas por um prime rib de suíno ao molho de cagaita e rapadura (R$ 92); carré de cordeiro com pesto de hortelã (R$ 139); e um poderoso bife ancho de angus com alho negro acompanhado de aligot de mandioca e legumes na grelha com manteiga de ervas (R$ 120). Não há reservas, o atendimento é por ordem de chegada. Telefone: 3424-7000.













Cardabelle renova cardápio e retoma serviço nas mesas

Mix de café e panificadora, a Cardabelle Padaria instalada, há três anos, na 403 Norte se prepara para retomar o atendimento em mesas, que estará de volta até 15 de setembro. Muito apreciado pelo grande número de clientes antes da pandemia, o atendimento feito nas mesas será acompanhado de novidades, promete o chef pâtissier Benoît Rataboul, que, com isso, quer celebrar o avanço da vacinação.

“Após um longo inverno sem as mesas, muito cuidado e atenção às restrições para manter clientes e equipe em segurança, a reabertura das mesas é a primavera que chega”, comemora feliz o padeiro francês, que acaba de lançar duas novidades no cardápio: o pão de centeio com crosta de gergelim e o pão de gorgonzola com nozes.

Farinhas de trigo e centeio, com a tradicional fermentação natural chamado levain, além de nozes e gorgonzola são os ingredientes de um dos novos produtos. Sobre ele, é o próprio autor que comenta: “a interessante crocância das nozes com a maciez da textura que a farinha de centeio confere à massa são as combinações que dão contraste e sabor para o pão de gorgonzola”. Ele sai por R$ 16.

Toque europeu

O outro lançamento, que é o pão de centeio, segundo receita muito difundida no norte da Europa, é bem consumido no inverno devido ao grão de centeio precisar de frio para crescer. Na versão franco-brasiliense do chef Rataboul e com a base de fermentação natural, “a crosta de gergelim ‘aquece’ o pão de miolo mais escuro, denso com o seu sabor marcante”, explica Benoît, que espera conquistar paladares com o pão de centeio com crosta de gergelim. Sai por R$ 15.

Todos os dias, das 8h às 19h45h, estão disponíveis diversos produtos da panificação, como baguete, brioches, folhados, rabanadas e outras delícias oferecidas na Cardabelle, que ocupa lojinha no Bloco E. Telefones: 3033-6684 e 99226-5084. (LS)