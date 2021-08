140 mil farão concurso da PCDF

MF Mariana Fernandes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realiza, hoje e amanhã, o concurso público para preencher 2.100 vagas para agentes e escrivães da corporação. As provas são aplicadas pela organizadora Cebraspe, que registrou 141.525 inscritos. Desses, 52.634 concorrem aos cargos de escrivão e 88.891 para agentes. Os locais de prova foram disponibilizados na página de acompanhamento do candidato.

Para a seleção dos escrivães, a prova objetiva e a discursiva terão 4h30 de duração e serão aplicadas hoje, a partir das 14h. O gabarito oficial preliminar das questões objetivas e o padrão preliminar de resposta discursiva serão publicados na segunda-feira, 23 de agosto, a partir das 19h. O período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar será entre 24 de agosto e 6 de setembro. São 300 oportunidades, com uma relação de concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.

Amanhã é a vez dos que aspiram a uma vaga de agente. São 600 oportunidades no concurso, e mais 1.200 para formação de cadastro de reserva, que serão disputadas a partir das 14h. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva e da discursiva estará disponível no dia 24, a partir das 19 horas. A relação de inscritos por vaga é de 148.16, e os ganhos são de R$ 8.698,78, para 40 horas de trabalho semanal — o regime de trabalho é de dedicação integral e exclusiva, incompatível outra atividade pública ou privada.

Orientações gerais

É preciso comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. Além disso outros cuidados são exigidos, como:

Comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;

Armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;

Permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas;

Submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação.

Observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros;

Observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;

As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.