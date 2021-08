Homem é preso após se masturbar em frente a criança, dentro de ônibus no DF

DD Darcianne Diogo

Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante, nessa sexta-feira (20/8), por se masturbar na frente de uma criança, de 8 anos, dentro de um ônibus. O coletivo saía da QNQ de Ceilândia com destino à Taguatinga. A ação foi vista pela mãe da vítima, que informou a situação à cobradora.

O caso ocorreu por volta das 18h. Em depoimento, ao qual o Correio teve acesso em primeira mão, a mãe da criança contou que embarcou no ônibus com o filho, que tem autismo, para se encontrar com o ex-marido. Depois de um tempo, ela percebeu que um homem entrou no ônibus e sentou próximo a eles, em uma fileira da frente.

No ônibus, a mãe contou que o rapaz não disfarçava os olhares para ela e, pouco tempo depois, ele teria abaixado as calças e, ainda a encarando, começou a se masturbar. No depoimento, a vítima disse ter visto as nádegas do passageiro e tentou fingir ter percebido a situação, mas a cena foi presenciada pelo filho menor, que ficou agitado e inquieto.

Minutos depois, a mãe da criança foi até a cobradora e relatou o ocorrido. No coletivo, estavam cinco passageiros e o motorista decidiu levar todos à delegacia. Segundo o relato da mulher, o suspeito negou que estava se masturbando e pediu perdão para se desculpar. Em seguida, o homem tentou descer do ônibus, mas foi impedido pelo motorista.

O rapaz, que tem passagens por furto e injúria, ameaça e dano em situação de violência doméstica, foi preso em flagrante pelo crime de satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).