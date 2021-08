CB Correio Braziliense

Family Talks

A Ong Family Talks promove, entre terça e quinta-feira, o Fórum Family Talks com o tema “Cuidar das pessoas, investir no futuro” para debater o papel das famílias, empresas e dos poderes públicos para que a sociedade reorganize suas diferentes esferas em todo o cuidado com seus cidadãos. O evento, que será on-line, terá a participação do ator Juliano Cazarré e de Patrícia Frossard, presidente da Philips Brasil, além de reunir pediatras, empresários, professores universitários e colunistas especializados. As inscrições são gratuitas e estão abertas a todos os interessados. Para se inscrever, acesse o site forum.familytalks.org.



Cartões de crédito

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) discutirá, na próxima sexta-feira, questões relacionadas ao mercado de cartões de crédito no Brasil, considerando os efeitos do parcelamento sem juros no cartão para o mercado de crédito e o endividamento das famílias. O debate será travado durante o webinar “Repercussões Jurídicas e Econômicas do Mercado de Cartões de Crédito”, que terá transmissão pelo canal da FGV no YouTube, das 14h às 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em encurtador.com.br/kxFMZ.



Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. A instituição disponibilizando 4.905 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 81 cursos de qualificação profissional. Serão 202 turmas, em diversas áreas, como gastronomia, beleza, administração, logística, saúde, tecnologia da informação e muito mais. O prazo para inscrição vai até o dia 30 de agosto, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.



Congresso ITCN

O ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo do Numerário) promove nos dias 2 e 3 de setembro o “I Congresso ITCN de Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro”. Os espectadores poderão enviar perguntas e interagir ao vivo com os participantes. A programação completa do evento está disponível no site itcn.org.br . Para assistir: encurtador.com.br/yGM47.



Feira interativa

A segunda edição da “Feira Virtual EducationUSA” disponibiliza informações oficiais sobre estudar nos Estados Unidos por meio de uma experiência imersiva e tecnológica. Alunos da América do Norte, Caribe, América Central e América do Sul, que sonham com intercâmbio, poderão passear pela plataforma e se encontrar virtualmente com representantes de mais de 80 universidades americanas. O evento é gratuito e está programado para quarta-feira, das 16h às 20h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://educationusafair.vfairs.com/.



Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especialização na área, o Centro Universitário IESB acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aula e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.



Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646 7234. Professor Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Territórios Culturais

De programação extensa, permeada por diversas linguagens artísticas e formativas, o Territórios Culturais anuncia as próximas atividades propostas pelos Espaços. Atividades que têm como premissa a garantia de acesso democrático à população, uma vez que todas são gratuitas. A partir de hoje, destacam-se ações que atravessam a comunidade local e, por boa parte delas serem em formato virtual, reúnem potencial para alcançar toda a população do DF. Toda a programação vem sendo compartilhada em instagram.com/territorios.culturais.



Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h, no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h, e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever entrando em contato pelo número 9 8173-5553.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a Shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown 9 94480691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a Shantala: encurtador.com.br/nvS29.



Para idosos

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece gratuitamente tratamento fisioterápico para pessoas a partir de 60 anos. Além de pacientes que sofreram quedas acidentais e tiveram perda de funcionalidade, a reabilitação é direcionada a portadores de Alzheimer, Parkinson, cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças articulares. Prevenção de quedas e estimulação cognitiva também fazem parte do atendimento. Para solicitar o serviço, o interessado deve ligar para o número 3035-3940. O atendimento acontece todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 19h, no Centro de Práticas Acadêmicas do Uniceplac.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar os trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Grita geral

CEILÂNDIA

ESPERA POR CIRURGIA

A professora Janislandia de Brito Morais, 39 anos, moradora de Brazlândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta da cirurgia no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Segundo ela, o avô Antônio Manoel de Brito, de 100 anos, está há dias na espera por uma cirurgia para tratar uma fratura no fêmur. “Ele está sofrendo, fica imobilizado devido à medicação. É muito difícil para a família ver um ente querido, nessa idade, amarrado, esperando uma cirurgia”, disse. De acordo comJanislandia, ninguém toma providência para realizar a cirurgia do avô. “Faz dias que ele está nessa situação. Em meio à situação da pandemia”, complementa.

» A Secretaria de Saúde informou que, a partir de 70 anos, o protocolo para cirurgia é avaliar primeiro o risco cirúrgico, mediante parecer da cardiologia do hospital, para então agendar o procedimento. O paciente é idoso e tem 100 anos. O parecer da cardiologia estava agendado para o último dia 16, quando também seriam realizados exames laboratoriais.

GAMA LESTE

CREDENCIAMENTO DE CRECHE

A estudante de psicologia Elzimar Soares de Souza, 55 anos, moradora do Gama, procurou a coluna Grita Geral para falar sobre o credenciamento de uma creche, que funcionaria em convênio com a Renascer Escola Infantil, no Gama Leste. Segundo ela, em 2019, foram pedidos alguns documentos e mudanças na estrutura da escola para que a creche pudesse funcionar. No entanto, durante a pandemia, não houve mais retorno sobre o andamento do processo. “Vieram na escolinha, fizeram vistoria e pediram para fazer algumas modificações. Tudo já foi providenciado, e, ainda assim, o convênio da creche não saiu. A alegação é que falta a assinatura de um documento para que seja lançado no Diário Oficial da União e, assim, a unidade começar a funcionar”, informou. Ainda de acordo com Elzimar, o que falta é a liberação da Secretaria de Educação.

» De acordo com a Secretaria de Educação, o processo de credenciamento da Renascer Escola Infantil está em andamento. Atualmente, encontra-se no Conselho de Educação do DF, após ter seguido os trâmites necessários na Secretaria de Educação. No entanto, há pendência de um documento por parte da instituição, e, dessa forma, ainda não é possível estipular uma data para a sua conclusão.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Cartão-postal

Parada obrigatória para quem visita Brasília, a Ponte JK é um dos monumentos mais fotografados da capital. Os três arcos que atravessam o Lago Paranoá atraem olhares pelo design, pela arquitetura e pela grandiosidade da construção. A obra custou R$ 160 milhões e foi inaugurada em 2002.

Desligamentos programados de energia

LAGO SUL

SHIS 15: bloco D, das 9h às 13h.

Aeroporto Internacional de Brasília: Setor de Locadoras, das 14h às 17h30.



BRAZLÂNDIA

QN 01 (total), das 15h às 17h30.