Mais de 1,9 milhão de vacinados

SP Sarah Paes GF Giovanna Fischborn

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O primeiro dia do mutirão da segunda dose (D2) foi marcado, ontem, pela tranquilidade nos pontos de vacinação. No total, foram aplicadas 4.147 D2 neste sábado, e 1.408, a primeira dose, segundo o vacinômetro. A iniciativa da Secretaria de Saúde prossegue hoje, com a aplicação das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Além de concluir a imunização dos brasilienses que receberam a primeira dose, a secretaria completará o ciclo para as pessoas que tomaram a D1 de Astrazeneca e têm, no cartão de vacinas, a previsão de receber a segunda dose até o próximo dia 31. Hoje, no Distrito Federal, 1.937.611 indivíduos receberam a vacina contra a covid-19, o que representa 75,14% do público com 12 anos ou mais. Desse universo, 29,96% completaram o esquema de imunização.

Em nota, a Secretaria informou que “as doses utilizadas para D2 estavam reservadas conforme orientação do Ministério da Saúde e as novas doses que chegaram na sexta-feira serão aplicadas na próxima terça-feira, quando se inicia a vacinação para o público com 18 anos ou mais”. Na sexta-feira (20) a saúde recebeu 37,8 mil doses da CoronaVac (divididas entre D1, D2 e 10% de perda técnica — para vacinar adultos) e receberá outras 28.068 doses da vacina Pfizer-BioNTech, que serão utilizadas para vacinar adolescentes de 17 anos”.

As únicas a receberem a D1 ontem foram as gestantes e puérperas na UBS 12 de Samambaia e na Regional de Ensino de Sobradinho II. Hoje, será na UBS 3 de Taguatinga. A vacinação em massa continua sendo a principal estratégia contra a pandemia da covid-19. No ponto de vacinação do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, a enfermeira da Secretaria de Saúde e coordenadora do local, Ana Paula Amorim, confirmou a tranquilidade dos atendimentos e a pouca procura pela primeira dose. Em relação aos brasilienses que tomaram a primeira dose do imunizante em outros estados, a coordenadora ainda reforçou que “os brasilienses têm que apresentar o comprovante de residência para tomar a segunda dose aqui”.

O morador do Varjão Wilson Netto, 39 anos, foi um dos que foram até o ponto de vacinação do Parque em busca da primeira dose e voltou para casa sem tomar a D1. Ele contou que durante a chamada pública para vacinar sua faixa etária estava com suspeita de contaminação pelo vírus e não tomou o imunizante. Ontem, ele foi em busca da atualização do cartão de vacina. “O posto de saúde perto da minha casa no Varjão só aplica a segunda dose. Então, eu vim aqui para o centro tentar tomar a vacina. Passei no ponto de vacinação em frente à Torre de TV e indicaram para eu vir para cá tomar a primeira dose, só aqui fui avisado a respeito da suspensão da D1”, explica.

No ponto de vacinação em Sobradinho II, uma faixa avisava aos que chegavam à Regional de Ensino sobre a disponibilidade apenas da aplicação da segunda dose da Coronavac e da Pfizer. “Era para eu ter vacinado no posto de saúde de Sobradinho, mas foi suspensa a vacinação contra a covid-19 lá. O ponto de vacinação na regional estava vazio e o atendimento foi rápido e tranquilo”, conta Géssica Carolina, moradora de Sobradinho.

Balanço

De acordo com o boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria de Saúde do DF, são 463.530 casos confirmados da doença desde o início da crise sanitária; 446.587 estão recuperados. Do total de confirmados no DF, a incidência é maior nos grupos de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos, respectivamente. No sábado, a capital contabilizou 843 casos novos em relação ao dia anterior. Também em comparação à sexta-feira, os registros aumentaram: o boletim anterior mostrou 762 novos infectados. A pasta confirmou mais 11 mortes em decorrência da covid-19, ontem. Dessas notificações, cinco tinham entre 40 e 59 anos. Dois óbitos ocorreram ontem, ambos eram homens. Com os novos registros, a capital soma 9.898 vidas perdidas. A vacinação apenas com a segunda dose está programada para continuar hoje nos locais indicados no site da secretaria: https://www.saude.df.gov.br/.



Volta às aulas adiada

Devido à falta de condições para o retorno às atividades escolares ainda na atual situação da pandemia, após votação em assembleia escolar extraordinária, professores, estudantes e pais de alunos do Centro de Ensino Médio Elefante Branco decidiram adiar por pelo menos 30 dias o retorno das aulas presenciais. A votação, no fim da assembleia, contou com 634 votos, 52,8% votaram pelo adiamento da volta às aulas do ensino médio contra 43,1% que optaram pelo retorno e 4,1% se absteveram. A Secretaria de Educação do DF havia marcado o retorno à sala de aula para esta segunda-feira (23). Em nota, o diretor da escola, Ivan Ferreira, confirmou o adiamento.