MR Mariane Rodrigues

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Neste domingo (22/8), com o tempo parecido ao de sábado, o Distrito Federal amanheceu ensolarado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 14ºC em Águas Emendadas e no Paranoá. Já no Plano Piloto, a mínima chegou a 16ºC.

O céu permenecerá com poucas nuvens e o dia terá ventos moderados. No decorrer do dia, a máxima no Distrito Federal pode chegar a 29ºC. A umidade relativa do ar varia de 70% a 25%, no período mais quente da parte da tarde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é necessário um cuidado especial da população.

A massa de ar seco prevalece na capital e a recomendação é carregar a garrafinha de água durante o dia para aproveitar o domingo. Outra dica importante é evitar a prática de exercícios físicos entre 11h e 15h, horário mais quente do dia.

Com o último registro de chuva em 15 de junho, o Distrito Federal está há 68 dias sem chuvas.