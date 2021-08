Fraudes via celular

YV Yasmim Valois*

Em muitos casos, o roubo de celular não significa apenas a perda do aparelho eletrônico. Isso porque os criminosos podem ter acesso a aplicativos de compras e de instituições financeiras instalados no telefone da vítima. À medida em que a tecnologia avança, facilitando o cotidiano das pessoas, aumentam os casos de fraudes deste tipo, gerando prejuízos consideráveis aos consumidores.

Foi o que aconteceu com a engenheira ambiental Ana Carolina Pereira, 26 anos, que foi furtada no ônibus, voltando do trabalho, e logo após perder o celular sofreu fraude em suas duas contas bancárias. “Fiz o boletim de ocorrência, mas acabaram fraudando minhas contas. Foi feito um pix no valor de R$ 1.600 em uma e outro de R$ 16.000 na outra. Ana Carolina entrou em contato com os bancos, porém apenas um ressarciu o dinheiro. A outra instituição disse que avaliará o caso, mas não deu nenhuma resposta prévia. “Eles falaram que o caso será analisado no período de uma semana ou um ano. Mas essa quantia eu estava juntando com meu noivo para o nosso casamento, que está marcado para dezembro”, lamentou.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que a reparação dos danos, sejam patrimoniais ou morais, está garantida ao consumidor. A advogada Ildecer Amorim, afirma que “a responsabilidade só é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas, a culpa de terceiros neste caso é aquela que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. As fraudes bancárias fazem parte dos riscos inerentes e previsíveis dos negócios das instituições financeiras”.

A especialista em direito do consumidor frisa que “quando a empresa não solucionar o problema ou não ressarcir o prejuízo que tenha ocorrido em virtude de falha na prestação do serviço bancário, o consumidor poderá levar a reclamação ao Procon de sua cidade ou estado”. Além disso, outra opção é fazer uma reclamação na plataforma virtual, pública e gratuita: consumidor.gov.br. Em geral, os índices de solução dos problemas de consumo superam os 80%.

Fique atento

As fraudes por celular podem acontecer de diversa formas: desde o criminoso obrigando a vítima a desbloquear o aparelho roubado para ter acesso aos aplicativos, até por meio de ataque hacker ou de engenharia social, que consiste em roubar dados da vítima pela persuasão, seja em golpes via aplicativos de mensagens, chamadas ou e-mails maliciosos.

Para evitar um prejuízo muito maior do que a perda do celular, especialistas recomendam apagar dados do aparelho e as IDs dos sistemas iOS e Android, bloquear o iMei do celular, comunicar ao banco, desconectar aplicativos, fazer backup das informações e registrar a perda ou o roubo na delegacia de polícia.

O especialista em tecnologia da informação Eduardo Neto dá outras dicas de segurança. “Recomendo não acessar VPN (redes privadas que disfarçam a identidade on-line) nem redes públicas, porque o administrador consegue ter acesso a informações do celular. Não deixar que alguém que não seja confiável tenha acesso ao celular, porque em questão de segundos é possível adquirir alguma informação ou baixar algum aplicativo de intruso (hacker). Deve-se também optar por senhas mais complexas e difíceis”, esclarece.

Eduardo frisou que é necessário conscientizar idosos quanto ao uso dos aparelhos pelo fato de eles serem mais vulneráveis. “Os bancos precisam ter um cuidado maior com esse público. Muitas pessoas se aproveitam disso”, complementa.

Outras dicas

Não acredite em telefonemas informando que você foi “sorteado” com um prêmio muito valioso, como carros, por exemplo

Cuidado com as redes sociais. A exposição da vida pessoal revela hábitos, lugares e informações de trabalho, que podem ser usadas por golpistas. Eles podem chantagear a vítima ou se passar por ela para enganar amigos e familiares e pedir dinheiro

Tenha um bom sistema de segurança instalado no celular. Dê preferência aos aplicativos com função Bloqueio de Hackers

Não forneça dados pessoais ou bancários na internet. Cibercriminosos podem solicitar dados pessoais ou bancários às vítimas. Essas informações podem ser usadas por pessoas mal-intencionadas para aplicar os mais diversos tipos de golpe utilizando engenharia social

Ative a autenticação em dois fatores no WhatsApp. Ao ativar essa proteção, você cria uma senha que será uma camada extra de segurança para sua conta