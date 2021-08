Covid 19: DF confirma mais 16 mortes pela doença

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Neste domingo (22/8), a Secretaria de Saúde do DF confirmou mais 16 mortes em decorrência da covid-19. Dessas, dez tinham 60 anos ou mais. Três mortes ocorreram ontem, uma mulher e dois homens. Com a atualização, a capital soma 9.914 vidas perdidas.

São 463.942 casos da doença desde o início da crise sanitária; 412 a mais em relação ao dia anterior. Do total de notificações, 447.057 (96,4%) são de recuperados. Em comparação a sábado (21/8), os registros de casos diminuíram: o boletim anterior informava 843 infectados.

A média móvel de casos ficou em 655,7 e indica estabilidade. A média móvel de mortes é de 9,6 óbitos/dia; há duas semanas (08/8), esse valor era de 11,7. Os dados do boletim epidemiológico mostram também que a taxa de transmissão no DF está em 0,96.

Vacinação

Hoje, 2.487 pessoas tomaram a segunda dose e 116 receberam a D1. Com mais um dia de mutirão da D2, 29,06% das pessoas do DF estão com a imunização completa — tomaram a D2 ou dose única. A capital soma 1.937.727 vacinados com a primeira dose — o que representa 75,15% da população vacinável, com 12 anos ou mais.

100% da população de 70 anos ou mais está com a imunização completa. Entre os que têm 65 a 69 anos, o percentual de D2 chega a 99,28% e entre pessoas com idade entre 60 e 64, a cobertura é de 90,88%.

A Secretaria estenderá a campanha de aplicação das segundas doses até amanhã. Quem está no prazo ou deseja antecipar a dose de reforço da AstraZeneca marcada para até o dia 31 de agosto pode se dirigir a um dos pontos de atendimento.

17 anos ou mais

Com o recebimento de 19,3 mil doses da vacina CoronaVac, divididas igualmente entre primeira e segunda dose, e 22.330 doses da Pfizer-BioNTech, sendo 14.040 para D1 e 8.190 para D2, a pasta espera distribuir os imunizantes nesta segunda-feira (23/8) e aplicá-las na terça-feira (24/8). Mais doses estão previstas para chegar amanhã: 47 mil da vacina AstraZeneca, todas para aplicação de D2.



A expectativa da Saúde é iniciar a vacinação de pessoas com 17 anos na terça (24/8). Segundo a Codeplan, no Distrito Federal vivem 48.263 jovens na faixa etária dos 17 anos.

Veja onde se vacinar com a segunda dose: