Capital S/A

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Governo de São Paulo)

Edson de Castro assume Sesc e Senac no DF

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) não deve mais prorrogar a intervenção no Sesc e Senac no DF, que completou 180 dias. A direção das duas casas será entregue a Edson de Castro. Ele assume a presidência da Fecomércio DF a partir de hoje, depois que uma decisão judicial afastou do cargo o empresário José Aparecido Freire. A liminar foi expedida um dia antes de encerrar o período de intervenção da CNC, na quinta-feira passada.

Direções devem ser mantidas

Os últimos dias foram tensos na Fecomércio. Mas um entendimento entre a CNC e Edson de Castro, pós decisão judicial, parece que vai garantir um pouco de estabilidade à instituição.

Devem ser mantidos os atuais diretores do Sesc e Senac pelo bons resultados alcançados na gestão desde fevereiro deste ano, quando foram indicados pela CNC. Castro era o primeiro vice-presidente da Fecomércio e está à frente do Sindivarejista.

Recurso difícil

José Aparecido tenta ajuizar um recurso para voltar à presidência da Fecomércio, mas não tinha ainda dado entrada na apelação. Advogados ouvidos pela coluna dizem que a decisão da juíza do TRT Elysangela de Souza Castro Dickel foi muito bem fundamentada em 10 laudas e que será difícil reverter. O mérito da ação contra Aparecido corre em segredo de Justiça.



TCDF diz que secretaria deve fiscalizar escolas

“Examinar a prestação de contas de cada escola é uma atribuição da Secretaria de Educação. E cabe ao órgão central de Controle Interno, no caso a Controladoria-Geral do DF, analisar a regularidade dessas prestações”, justificou o Tribunal de Contas do DF em referência à denúncia de irregularidades no Pdaf.

Operação policial

O TCDF esclareceu que tomou as medidas que o cabiam para evitar a má gestão dos recursos. Uma denúncia assinada por diversas entidades já havia sido apresentada ao órgão em 2017. Houve expedição de determinações à secretaria de Educação na época. Mas parece que não adiantou muito, pois há duas semanas a pasta foi alvo de operação policial por causa do mesmo assunto.

Capacitação

O Tribunal informou que realizou um curso de capacitação para mais de dois mil gestores de escolas públicas e servidores da educação sobre a execução e a prestação de contas dos recursos do Pdaf.



Crítica à reforma de Guedes e alfinetada na esquerda

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB), prestigiou o evento que celebrou 20 anos do Sindiatacadista-DF e deu voz ao seu lado empresário. Como político e como integrante do setor privado, criticou o imbróglio da Reforma Tributária do ministro Paulo Guedes e alfinetou a esquerda. “Esta reforma enterra de vez os que produzem no país e sufoca ainda mais a classe média. O que mais achei estranho foi a proposta ser apoiada pela esquerda. Só ela estava lá no plenário para votar”, ironizou Prudente, em discurso no evento que reuniu lideranças empresariais do setor atacadista. Entre os presentes ao jantar, no Dúnia Hall, estavam o secretário de Economia do DF, André Clemente; o superintendente do Sebrae no DF, Valdir Oliveira; o senador Izalci Lucas, o casal Paula e Luiz Felipe Belmonte; e a distrital Júlia Lucy (Novo).



Justiça suspende edital para o Museu da Bíblia

Liminar judicial decretou a imediata suspensão dos efeitos do edital da Secretaria de Cultura do DF para o concurso público destinado ao “estudo preliminar de arquitetura” para o Museu Nacional da Bíblia. O concurso estava em andamento e as inscrições se encerrariam no dia 3 de setembro. O custo total previsto para a obra é de R$ 26 milhões.

Exigência de audiência pública

O juiz Carlos Frederico Maroja, da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, assinou a decisão. Quem entrou com a ação judicial contra a construção do museu foi a deputada distrital Julia Lucy (Novo). A liminar paralisa também os demais atos de planejamento e execução do museu previsto para ocupar área no Eixo Monumental. O argumento é que faltou a realização de audiências públicas exigidas constitucionalmente.

Emendas parlamentares

O GDF informou que vai recorrer e explicou que a construção do Museu da Bíblia foi aprovada pela Câmara Legislativa e sancionada pelo ex-governador Cristovam Buarque em 1995.

“O dinheiro para a obra foi repassado por meio de emendas parlamentares de vários deputados e tem a aprovação da Sociedade Bíblica do Brasil. O GDF apenas está executando o que já está previsto em lei “, esclareceu a secretaria de Comunicação Social.