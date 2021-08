NS Nélio Sousa*

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar um leilão público de móveis, materiais e equipamentos diversos na terça-feira (31/8), a partir das 10h. Ao todo, serão leiloados cerca de 200 itens como microcomputadores, monitores, impressoras, cadeiras, mesas, entre outros.

O leilão ocorrerá de forma totalmente on-line pelo site da FlexLeilões (www.flexleiloes.com.br). Porém, aqueles que desejarem verificar os itens pessoalmente devem fazer um agendamento diretamente com a leiloeira pelos telefones: (61) 4063-8301 e (61) 9.9625-0219 ou pelo e-mail: contato@flexleiloes.com.br. O edital da iniciativa organizada pelo Detran-DF está disponível pelo site da FlexLeilões.



Todos os objetos que serão leiloados estarão expostos para conferência no dia 30/8/2021, no Pátio da FlexLeilões, localizado no STRC Sul, Trecho 2, conjunto B, lotes 2/ 3 (próximo ao Detran do Setor de Cargas).

Aos interessados

O Detran-DF informou que o edital e informações oficiais sobre leilões da autarquia estão disponíveis no site do Departamento e no site da FlexLeilões. O departamento orienta que, para evitar golpes, a pessoa deve observar o endereço eletrônico e certificar-se de que se trata de um dos endereços informados pelo órgão.









