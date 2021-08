Assoreamento: 2 mil m³ de sedimentos são retirados da Barragem do Torto

CB Correio Braziliense

(crédito: Fábio Albernaz/Caesb)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizou o desassoreamento no canal de aproximação do vertedouro da Barragem do Torto. Foram retirados cerca de 2.606 m³ de sedimentos e de vegetação que estavam dificultando o escoamento da água que passa pelo vertedouro e aumentando o nível de água, o que poderia resultar no comprometimento da estrutura da barragem.



Desde a identificação desse problema a Caesb, junto a outras áreas da companhia, se mobilizou para encontrar soluções para desassorear o canal de aproximação do vertedouro. O Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio), gestor do Parque Nacional de Brasília (PNB), autorizou a Caesb a realizar a ação na barragem. O material retirado foi depositado em uma área de exploração de cascalho próxima à Estação Elevatória de Água do Torto.

Foram definidos também a realização deste serviço nos períodos de estiagem e a adoção de medidas de controle para a redução dos impactos ambientais. Segundo a Caesb, o serviço busca manter o abastecimento de água da população e minimizar os riscos à estrutura.

Barragem do Torto

A Captação do Torto foi edificada em 1959. Ela integra os três mananciais que possuem água tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Brasília, responsável pela produção de aproximadamente 25% da água tratada do DF. Em 2020, do volume tratado pela ETA Brasília, a participação da captação da Barragem do Torto foi de 50%. A vazão média captada no local foi de 1.100 L/s.

*Com informações da Caesb