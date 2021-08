Bombeiros são chamados para apagar incêndio na Chapada dos Veadeiros

JE Júlia Eleutério

Incêndio atingiu o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em outubro de 2020. - (crédito: Arquivo Pessoal)

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás estão a caminho da Chapada dos Veadeiros para apagar um incêndio florestal. O pedido de ajuda chegou no início da tarde desta segunda-feira (23/8) e ainda não há informações sobre o local exato que está pegando fogo.



Ao Correio, o Tenente Veridiano do CBMGO informou não ter detalhes sobre a dimensão do incêndio. Assim que chegar no foco, terá condições de avaliar a gravidade da ocorrência.



O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica no município de Alto Paraíso, distante cerca de 260 Km do Distrito Federal. O paraíso da fauna e flora do Cerrado é um dos principais destinos turísticos do país, atraindo não só brasilienses, como moradores de diferentes regiões e até do exterior.



Outro caso



No mês passado, um incêndio consumiu parte da vegetação do município de São João d’Aliança (GO), o Portal da Chapada. As chamas se estenderam pelo Complexo Veadeiros e chegaram bem perto da cachoeira do Label.

Foram quatro dias de intensa luta contra o fogo. Em matéria publicada pelo Correio na época, a Defesa Civil Estadual estimou que as chamas devastaram, aproximadamente, 315 hectares de vegetação na Serra do Paranã, distante cerca de 160 km de Brasília.

Aguarde mais informações