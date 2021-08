Covid-19: DF terá 30 pontos exclusivos para a vacinação de jovens de 17 anos

SS Samara Schwingel

A vacinação de jovens de 17 anos terá início nesta terça - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal terá, a partir desta terça-feira (24/8), 30 pontos de vacinação exclusivos para atender adolescentes de 17 anos. A vacinação desse grupo terá início às 8h desta terça-feira (24/8). A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (23/8).

“Essa medida é para evitar que os mais velhos escolham vacinas”, explicou o secretário. Ele lembrou que a vacina da Pfizer/BIoNTech é a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicada em menores de 18 anos.

Segundo ele, com as doses que chegaram ao DF no fim de semana e outras remanejadas, há vacinas suficientes para atender esse novo público. A relação de postos pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde local.

Atualmente, o DF ocupa o segundo lugar no ranking de vacinação entre as unidades da federação brasileira. Cerca de 63% da população total foi vacinada com pelo menos uma dose.