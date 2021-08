Suspeito de estuprar e engravidar filha no DF está preso temporariamente

DD Darcianne Diogo

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Aos 12 anos, Beatriz* decidiu conhecer o pai, com quem não tinha contato desde bebê. A menina mora com a mãe, em Planaltina, e, em dezembro de 2019, passou a viver com o pai, um homem de 40 anos, a madrasta e dois irmãos, de 15 e 5 anos, no Paranoá. Em abril deste ano, a vida de Beatriz teve uma guinada trágica: ela foi estuprada e engravidou do próprio pai. Ele foi preso temporariamente pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e responde por estupro de vulnerável. As apurações policiais permitiram, ainda, saber que a mãe da vítima também engravidou aos 13 anos do suspeito.

No mês que se soube da gestação, o suspeito procurou a mãe da menina para relatar a situação. Na ocasião, o homem disse que Beatriz havia engravidado em uma das visitas que ela teria feito à casa da mãe. A afirmação gerou estranheza na família materna, e uma das tias ordenou que Beatriz voltasse para a casa da mãe. “A uma amiga, a vítima contou que havia sido abusada pelo próprio pai”, conta a delegada titular da DPCA, Simone Maria Pereira.

Em pouco mais de 17 semanas de gestação, Beatriz passou pelo procedimento cirúrgico de aborto legal em um hospital da rede pública, referência em atendimento às vítimas de violência sexual. Após o registro de boletim de ocorrência, a Polícia Civil do DF deu início às investigações. “Conseguimos colher o material genético do pai, da adolescente e do feto. Com 99,9% de certeza, os resultados confirmaram que o genitor da vítima era o pai e, consequentemente, o responsável pelos abusos”, detalha a delegada.

Testemunhas

Depois da comprovação da autoria do crime, o homem, que trabalha como caseiro, foi preso na última quinta-feira (19/8), em casa. Ao ser confrontado, ele negou as acusações, mesmo com os resultados comprovando que ele era o pai do feto.

Agora, a polícia ouvirá outras testemunhas, incluindo a mulher do criminoso. “Supostamente, os estupros contra a filha ocorreram quando todos da casa estavam dormindo”, frisa a delegada Simone. O homem está preso temporariamente por 30 dias e ficará detido na Carceragem da PCDF, podendo ter a prisão preventiva decretada.

Dados

Levantamento da SSP-DF mostra que, entre janeiro e junho deste ano, o número de estupros caiu em 8,3%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2021, 275 pessoas foram abusadas. Em 2020, o número foi de 300. Do total de 275 vítimas, 191 são menores de 14 anos.

O balanço revela, ainda, que 85,32% das vítimas menores de 14 anos são meninas e 14,7%, meninos. Em 77,1% dos casos, os estupros ocorreram dentro de casa; em 6,6%, em via pública; em 1,2%, dentro de veículo ou em comércio.

*Nome fictício