CB Correio Braziliense

CURSOS

Family Talks

A ONG Family Talks promove, entre hoje e quinta-feira o Fórum Family Talks com o tema Cuidar das pessoas, investir no futuro, para debater o papel das famílias, empresas e dos poderes públicos para que a sociedade reorganize suas diferentes esferas em todo o cuidado com seus cidadãos. O evento, que será on-line, terá a participação do ator Juliano Cazarré e de Patrícia Frossard, presidente da Philips Brasil, além de reunir pediatras, empresários, professores universitários e colunistas especializados. As inscrições são gratuitas e estão abertas a todos os interessados. Para se inscrever, acesse o site forum.familytalks.org.

Cartões de crédito

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) discutirá, nesta sexta-feira, questões relacionadas ao mercado de cartões de crédito no Brasil, considerando os efeitos do parcelamento sem juros no cartão para o mercado de crédito e o endividamento das famílias. O debate será travado durante o webinar Repercussões jurídicas e econômicas do mercado de cartões de crédito, que terá transmissão pelo canal da FGV no YouTube, das 14h às 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em encurtador.com.br/kxFMZ.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. A instituição disponibilizando 4.905 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 81 cursos de qualificação profissional. Serão 202 turmas, em diversas áreas, como: gastronomia, beleza, administração, logística, saúde, tecnologia da informação e muito mais. O prazo para inscrição vai até 30 de agosto, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Congresso ITCN

O ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo do Numerário), promove nos dias 2 e 3 de setembro o I Congresso ITCN de meios de pagamento e o futuro do dinheiro. Os espectadores poderão enviar perguntas e interagir ao vivo com os participantes. A programação completa do evento está disponível no site itcn.org.br. Para assistir: encurtador.com.br/yGM47.

Feira interativa

A Segunda Edição da Feira Virtual EducationUSA disponibiliza informações oficiais sobre estudar nos Estados Unidos por meio de uma experiência imersiva e tecnológica. Alunos da América do Norte, Caribe, América Central e América do Sul, que sonham com intercâmbio, poderão passear pela plataforma e se encontrar virtualmente com representantes de mais de 80 universidades americanas. O evento é gratuito e está programado para amanhã, das 16h às 20h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no link: https://educationusafair.vfairs.com/.

Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário Iesb acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.

Curso de idiomas

Aulas on-line de Inglês, Francês e Espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora/aula. WhatsApp: (61) 9 9646-7234. Professor Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

OUTROS

Espaço kids

O restaurante open air Vibrar — Viver Brasília ao Ar Livre — localizado no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, agora conta com o complexo 100% ao ar livre para as crianças, o Clube Brinque Mais (@clubebrinquemais), brinquedoteca com brinquedos infláveis, oficinas, monitores e animação. Tudo de forma segura e lúdica para os pequenos. O espaço funciona de sexta-feira a domingo, com valores a partir de R$ 30. A compra do serviço é feita de forma digital, por meio de QR Code pelo celular. As reservas de mesas (quadradinhos) podem ser garantidas pelo aplicativo ou site Sympla https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/.

Casa Vintage

Neste final de semana, o Casapark realiza a Casa Vintage, a feira de antiguidades, móveis de época, artes, objetos colecionáveis, joias, relógios, vinis, brinquedos, moedas, selos e artesania. A Casa Vintage acontece na Praça Central com a participação de renomados expositores de Brasília e de outros estados. Com entrada gratuita e classificação indicativa livre para todos os públicos, a feira abre no sábado e no domingo, das 11h às 20h. O Casapark fica no SGCV Lote 22, Park Sul — Brasília. Telefone: (61) 3403-5300.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever entrando em contato pelo celular: (61) 9 8173-5553.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown (61) 9 94480691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a shantala: encurtador.com.br/nvS29.

Tratamento para idosos

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece gratuitamente tratamento fisioterápico para pessoas a partir de 60 anos. Além de pacientes que sofreram quedas acidentais e tiveram perda de funcionalidade, a reabilitação é direcionada a portadores de Alzheimer, Parkinson, cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças articulares. Prevenção de quedas e estimulação cognitiva também fazem parte do atendimento. Para solicitar o serviço, o interessado deve ligar para o número (61) 3035-3940. O atendimento vai acontecer todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 19h, no Centro de Práticas Acadêmicas do Uniceplac.