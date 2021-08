Público com 17 anos começa a ser vacinado nesta terça-feira; confira locais

SS Samara Schwingel EH Edis Henrique Peres

Nesta terça-feira (24/8), tem início a vacinação contra a covid-19 de adolescentes de 17 anos sem comorbidades. São 30 pontos de atendimento exclusivos para esse público, gestantes e puérperas, uma vez que esses grupos podem receber apenas a vacina da Pfizer/BioNTech. Quem tem 18 anos ou mais e aqueles que procuram receber a segunda dose serão atendidos em outros postos. Além disso, o Governo do Distrito Federal (GDF) resolveu antecipar a aplicação do reforço da Pfizer — a partir de quinta-feira (26/8) — e flexibilizar o horário de atividade de deliveries e drive-thrus.

As novidades foram anunciadas, nessa segunda-feira (23/8), em coletiva no Palácio do Buriti. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a divisão foi feita para evitar que os maiores de 18 anos “escolham” qual vacina tomar. “E isso (grande procura pela Pfizer) poderia levar a uma falta para os adolescentes, já que é a única fórmula autorizada (pela Anvisa) para essa faixa etária. Então, serão 30 pontos direcionados para a aplicação dessa vacina para as 17 anos”, detalhou.

Segundo Rocha, com as doses que chegaram no fim de semana e outras que foram remanejadas, será possível atender todos os cerca de 48 mil adolescentes dessa faixa etária. O atendimento terá início às 8h e seguirá até 17h. Três pontos funcionarão até as 22h (veja abaixo).

O secretário anunciou que o DF optou por adiantar a aplicação da segunda dose da Pfizer. A medida vale apenas para aqueles que estão com a data para receber o reforço marcada até 3 de setembro. Quem se encaixar poderá procurar um dos pontos de atendimento a partir de quinta-feira (26/8). “Com a chegada dessas doses novas da Pfizer (no último fim de semana), vai ser possível antecipar a segunda dose para aqueles que têm a D2 marcada até o dia 3 de setembro”, explicou o secretário. Ao todo, o DF recebeu 3.181.226 unidades dos imunizantes.

A antecipação para aqueles que receberam AstraZeneca e precisam tomar o reforço até a próxima terça-feira (31/8) continua valendo. Esse público pode procurar os pontos de atendimento a qualquer momento e receber a segunda dose. Por ora, o DF vacinou 1.942.798 pessoas com, pelo menos, uma dose; 707.750, com a segunda dose; e 55.781, com a dose única, da Janssen. Na segunda-feira (23/8), 5.071 tomaram a D1; 14.272, a D2; e sete, a DU. Com os números, o DF segue em segundo lugar no ranking nacional de vacinação, com 63,65% da população total imunizada com, ao menos, uma aplicação. Com o ciclo vacinal completo, a capital federal contabiliza 25,01% do total de habitantes (3.052.546).

Flexibilização

O secretário da Casa Civil divulgou que será publicado, no Diário Oficial do DF desta terça-feira (24/8), um novo decreto liberando os serviços de delivery e drive-thru da restrição de horário. Segundo ele, no texto assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), as mudanças passam a valer imediatamente. “Hoje (segunda-feira), os serviços de entrega podiam funcionar apenas até meia-noite. A partir de amanhã (terça-feira), não haverá mais essa restrição para essas duas atividades, que poderão funcionar depois desse horário”, disse o secretário.

Ele reforçou que a flexibilização só vale para os serviços citados. “Os estabelecimentos continuam com a restrição de horário para receber clientes”, destacou. Na prática, o comércio não poderá mais receber clientes após meia-noite, mas a realização entregas está permitido após esse horário. “O toque de recolher segue valendo no DF. O recolhimento noturno é de 1h às 5h da madrugada”, reforçou Rocha.

A medida foi anunciada no mesmo dia em que o DF registrou 1.131 novos casos e 20 mortes por covid-19. Com a atualização, a média móvel de mortes chegou a 673,14, valor 14,59% maior que o registrado há duas semanas. A mediana de mortes está em 13,57, com queda de 2% em relação ao mesmo período. A taxa de transmissão é de 0,96.

Em relação aos leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) voltados para o tratamento da covid-19, a rede pública operava com 58,22% de ocupação. Dos 177 leitos, 85 estavam ocupados; 61, livres; e 31, bloqueados. Na rede privada, a taxa era de 76,57%, considerando que, dos 234 leitos, 134 estavam com pacientes, 43 vagos e 57 bloqueados. Na fila por uma UTI, havia seis pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19.

Vacinação para quem tem 17 anos

Horários

Diurno: 8h às 17h

Noturno: 8h às 22h

O que levar

Documento de identificação para comprovar a idade

Postos

Asa Norte

UBS 1 — Pedestre

Asa Sul

UBS 1 — Pedestre

Brazlândia

UBS 1 — Pedestre (noturno)

Ceilândia

UBS 5 — Pedestre

UBS 7 — Pedestre (noturno)

UBS 17 — Pedestre

Cruzeiro

UBS 2 — Pedestre

Gama

UBS 1 — Pedestre

UBS 3 — Pedestre

UBS 5 — Pedestre

Guará

UBS 1— Pedestre

Itapoã

Praça dos Direitos — Pedestre

Jardins Mangueiral

UBS 1 — Drive-thru

Paranoá

Quadra ao lado da administração regional — Pedestre

Recanto das Emas

UBS 4 — Pedestre

UBS 8 — Pedestre

Riacho Fundo 2

UBS 1 — Pedestre

Samambaia

UBS 2 — Pedestre

UBS 8 — Pedestre

UBS 11 — Pedestre

Santa Maria

UBS 1 — Pedestre

UBS 2 — Pedestre

São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu— Pedestre

Sobradinho 2

Regional de Ensino — Pedestre

Taguatinga

UBS 1 — Pedestre

UBS 5 — Pedestre (noturno)

UBS 7 — Pedestre

UBS 8 — Pedestre



Mais alunos de volta às salas de aula

Estudantes do ensino médio e do ensino profissional voltaram nesta terça-feira (24/8) às aulas presenciais. Seguindo a determinação da Secretaria de Educação, a cada semana, de maneira alternada, metade dos alunos vai à escola, os demais estudam em casa. De acordo com dados do Sistema I-Educar, da pasta, a rede conta com 87.710 estudantes matriculados, 3.459 professores e 167 terceirizados em 95 unidades escolares, entre centros educacionais e centros de ensino médio.

Desde março de 2020 no ensino remoto, o retorno presencial se tornou, para muitos, uma oportunidade de rever os amigos. Mãe de uma estudante do 1º ano do Centro Educacional Gisno, Angela da Costa, 59 anos, moradora da Asa Norte e bancária, revela que a filha estava animada com as aulas presenciais.

“A única coisa de que sinto falta é de um meio de comunicação direto da escola, mas vim aqui e vi que a escola está bem preparada, com medição de temperatura e álcool em gel em diversos locais”, aponta Angela. Para a filha, Camila da Costa, 15, parte da ansiedade era devido à transferência de escola. “Antes, estava em outro colégio, porque estava no 9ª ano. Mas, depois que vi que tinha colegas que eu já conhecia, fiquei mais calma”, relata.

Júlia Maria Côrtes, 15, destaca que o primeiro dia foi tranquilo, com poucos estudantes em sala de aula. “Vejo que alguns (alunos) ainda estão receosos em voltar para a escola”, avalia. Para o pai de Júlia, Heleno Côrtes, 44 anos, morador de Ceilândia e consultor de vendas, a retomada do ensino presencial é necessária “principalmente devido à perda que os estudantes da escola pública estão tendo em relação aos do ensino privado”, frisa. “O retorno estava na hora, porque, no fim, precisamos aprender a conviver com a pandemia, saber lidar com a doença. Para mim, nada justifica ficar mais tempo em casa”, opina.

O próximo grupo a voltar às salas de aula, na segunda-feira (30/8), são os alunos das escolas de natureza especial, dos centros interescolares de línguas (CILs), dos centros de ensino especial e demais unidades.

Estudantes

Alunos matriculados na rede pública do DF

» Educação Infantil — 45.587 crianças, em 276 escolas da rede públicas

» Educação Fundamental 1 — 150.575 estudantes, em 416 escolas do DF

» Ensino Fundamental 2 — 124.262 estudantes, em 190 escolas

» Ensino Médio — 87.710 estudantes, em 95 unidades escolares

» Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1º segmento — 4.005 estudantes

» EJA 2º e 3º segmento — 33.778 estudantes

Fonte: SEEDF

Notificações

De acordo com levantamento da Secretaria de Educação (SEE-DF), desde o retorno presencial às aulas, em 5 agosto, 89 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Dos casos, 23 são professores regentes, 17 estudantes, dois merendeiros, dois vigilantes, um secretário escolar e sete faxineiras. Os dados são da SEEDF e, segundo a avaliação da titular da pasta, Hélvia Paranaguá, o número está dentro do esperado e é um sinal de que as escolas aderiram a um “esforço sanitário coletivo”. De acordo com a secretaria, as ocorrências confirmadas seguem um protocolo de rastreamento, em que os suspeitos e quem teve contato próximo são afastados até o prazo de 15 dias sem sintomas.