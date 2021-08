Apae promove semana virtual

CB Correio Braziliense

Até o dia 28 de agosto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) realiza a edição virtual da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Com palestras ao vivo transmitidas pelo Facebook e YouTube, a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) pretende dar visibilidade a discussões sobre inclusão, igualdade e respeito às pessoas que possuem limitações intelectivas ou apresentem duas ou mais deficiências simultâneas. É o quinto ano consecutivo em que instituições atuantes celebram a data, que foi sancionada pelo governo federal, em 2017, como a Lei 13.585, que define a efeméride anual entre os dias 21 e 28 de agosto.

O presidente da Fenapaes, Jose Turozi, ressalta a relevância dessa campanha para a sociedade. “A semana nacional é o nosso maior evento do Brasil. Mobilizamos mais de duas mil filiadas, com mais de 50 mil voluntários, a fim de conscientizar e promover um debate sobre a inclusão. Além disso, desejamos combater a discriminação e o preconceito com as pessoas com deficiência”, conta. Ele lembra que, desde 1954, a Apae tem provocado a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Com o tema “É tempo de transformar conhecimento em ação”, a campanha deste ano possui três principais eixos: conhecimento de direitos — com objetivo de auxiliar em temas como cidadania; transformações pessoais e mudança de paradigma da sociedade; conhecimento científico — com abordagem sobre os estudos e temas relacionados à pessoa com deficiência.

Busca por igualdade

No Distrito Federal, 139.708 idivíduos têm alguma deficiência, o que corresponde a 4,8% da população, de acordo com um levantamento de 2018 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). Uma parte dos brasilienses que, muitas vezes, enfrentam discriminação e desafios de acessibilidade em espaços públicos, físicos e sociais. O estudante de publicidade e propaganda Dênis Catro, 20, que possui paralisia cerebral, conhece bem esses obstáculos. Ele conta que falta incentivo por parte das autoridades para com a sociedade. “Não culpo só a população pelo preconceito que enfrentamos, mas a falta de políticas públicas implementadas”, analisa. Segundo ele, as situações de discriminação são frequentes. “Sofro isso na escola, na vizinhança. É uma realidade muito difícil. Se tivéssemos mais incentivo, seria muito bom”, aspira.



programação

24 de agosto - 19h30

O trabalho como direito da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

25 de agosto - 19h30

Os desafios impostos pela pandemia de covid-19 às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

26 de agosto - 19h30

O protagonismo das pessoas com deficiência intelectual e múltipla na sociedade.

27 de agosto - 19h30

A educação como elemento transformador.

28 de agosto - 17h

Encerramento

Para saber mais, acesse o site da Apae Brasil: https://apaebrasil.org.br.