Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

"Já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente."

Lygia Fagundes Telles



Passageiros do DF mais receptivos ao embarque biométrico no aeroporto

A estreia do programa federal Embarque + Seguro na capital do país, no Aeroporto JK, bateu recorde de adesão de passageiros. O projeto-piloto de embarque 100% digital teve, até agora, a participação de 2,6 mil brasileiros que voaram pelo país sem apresentar documentos e cartões de embarque, apenas com a identificação biométrica de seus rostos. No DF, a Latam conseguiu embarcar 60 passageiros por biometria em um único voo: a média nos testes são 20 pessoas/voo.



Na frente do Santos Dumont

Somente em um dia, Latam e Gol somaram 158 adesões voluntárias à nova forma de embarcar. O número é quase a metade do registrado em Congonhas (SP) e do total computado no Santos Dumont (RJ) com o Embarque Seguro até o início do mês (dados parciais) — 340 e 140 embarques com uso da biometria, respectivamente. O período de avaliação vai até outubro e ocorre ainda nos aeroportos de Salvador (BA), Florianópolis (SC), Confins (MG) e Ribeirão Preto (SP).



Pioneiro



Até dezembro, o Ministério da Infraestrutura pretende fechar o detalhamento para a implantação definitiva nos aeroportos do país. O Brasil deve ser pioneiro na adoção do uso dessa tecnologia no setor.

Elogio do TCU

O ministro da Infraestrutura,Tarcísio Gomes de Freitas, foi elogiado por Augusto Nardes do TCU em palestra para empresários no DF dias atrás. Nardes falou sobre a importância de se implantarem no Brasil procedimentos de governança para garantir mais eficiência à máquina pública. E apontou que, atualmente, o único exemplo disso na esfera federal é o que Tarcísio vem fazendo no ministério.



“É hora de garantir estabilidade na gestão”, diz Edson de Castro

No primeiro dia como presidente da Fecomércio-DF, depois do afastamento de José Aparecido Freire, o empresário Edson de Castro demonstrou serenidade e cautela com a nova missão. Informou que primeiro pretende aguardar esta semana passar para saber se Aparecido vai conseguir reverter a liminar judicial que o afastou. “Não é hora para precipitações. O mais importante no momento é garantir a estabilidade na gestão do Sesc e do Senac. Não pretendo mudar os quadros. É hora de aguardar. Mas estou preparado para assumir a missão até maio do ano que vem, se o atual cenário for mantido”, explicou à coluna.



Ação judicial



Foi Edson de Castro, como presidente interino da Fecomércio, que conduziu o processo eleitoral que culminou em março na eleição de Aparecido, agora anulada pela Justiça por pendências jurídicas do então candidato. Um grupo de sindicatos filiados à Fecomércio contesta, em ação judicial, a candidatura de Aparecido.



Posição da CNC



A CNC confirmou oficialmente, ontem, à coluna que “os Departamentos Nacionais do Sesc e do Senac finalizaram a administração compartilhada no DF no dia 20 de agosto”. O controle das duas casas passa agora a ser novamente da Fecomércio-DF. Foram 180 dias de intervenção, iniciada após o falecimento do então presidente da entidade, Francisco Maia.



Embaixador do Mesa Brasil

O empresário Sebastião Abritta, vice-presidente do Sindivarejista DF, recebeu o diploma de embaixador do Mesa Brasil Sesc, por contribuir com ações para reduzir a fome, que atinge milhares de famílias na capital federal. “Estamos somando forças para realizar nossa contribuição social e amenizar a situação difícil que muitos brasilienses estão passando neste momento de pandemia e da crise econômica. Eu me sinto honrado em participar desta missão”, disse Abritta.



1ª Mostra Villela e Carvalho de Arquitetura

Aos 53 anos, Villela e Carvalho lança empreendimento em formato inédito, com uma mostra virtual de arquitetura e decoração. A construtora, referência em empreendimentos de luxo, convidou sete escritórios renomados na cidade para desenvolverem projetos no residencial Azzure, no Noroeste. A 1ª Mostra Villela de Arquitetura e Decoração apresentará o trabalho inspirador de arquitetos e designers de interiores da cidade para as plantas do edifício.



O lar na pandemia

“Esta pandemia enfatizou ainda mais a importância do lar. As pessoas querem um ambiente confortável e aconchegante. Nossa empresa oferece imóveis de alto padrão para um público que gosta de decoração e tendências”, aponta Natalia Seronni, gerente comercial da Villela e Carvalho.