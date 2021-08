Eixo capital

CB Correio Braziliense

Motores esquentam na corrida à OAB-DF

No mês da advocacia, a cidade já começa a respirar o ar da eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção-DF. Em meio à seca implacável, grupos se organizam para apresentar ao eleitorado – há mais de 60 mil inscritos na OAB-DF – as propostas de interesse da categoria. No último fim de semana, o atual presidente da OAB brasiliense, Délio Lins e Silva Júnior, lançou a logomarca do Movimento OAB no Rumo Certo. Délio Júnior ainda não definiu se será candidato à reeleição, mas a oposição já se articula. Quem se apresentou para a disputa nas urnas é Thais Riedel. Ela está à frente do movimento Respeito é a Ordem.

Geral e particular

Não faltam temas para serem debatidos ao longo da campanha. Em muitos pontos, o confronto de ideais coincide com as questões da política nacional: o papel da OAB no cenário político brasiliense, bem como no contexto nacional; as dificuldades dos jovens advogados no mercado de trabalho; a representatividade das minorias.

Além da urna eletrônica

Marcada para 22 de novembro, a eleição da OAB-DF contém outro ingrediente polêmico: o sistema de votação. Está prevista a realização de uma votação remota e eletrônica. Trata-se de um estágio mais avançado do que o sistema consagrado pelo TSE. Mas ainda falta explicar como o escrutínio ocorrerá, de que forma será auditável, etc.

Tragédia em Sobral

A referência a Ximenes Lopes deve-se a um caso de maus-tratos que ganhou repercussão internacional. Em 2006, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Sete anos antes, em 1999, Damião Ximenes Lopes morreu três dias após ser internado em uma unidade do sistema manicomial do SUS em Sobral, no Ceará. Segundo relatos de familiares, Damião apresentava várias lesões pelo corpo, como sinal de violência.

Justiça ambiental

Mara Xavier de Almeida lança, na próxima quinta-feira, o livro O Princípio Responsabilidade de Hans Jonas no Contexto Socioambiental. O evento, realizado no Instituto Todde, será trasmitido no youtube. No dia 30, o livro será lançado na OAB-DF.

Águas da paz

Após dez anos, a tradicional procissão náutica de Dom Bosco retorna às águas do Paranoá. Está prevista uma Missa Campal em homenagem ao padroeiro de Brasília, às 10h. As embarcações partem do deck da Ermida Dom Bosco às 12h e passarão pela Ponte JK aproximadamente às 13h30, com retorno à Ermida às 14h.

Luz nas crianças

Em homenagem ao Dia da Infância, comemorado hoje, a Câmara dos Deputados ficará iluminada de verde. A iniciativa, que partiu da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), coordenadora da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância, tem por objetivo alertar a sociedade sobre a importância do investimento em ações e programas para as crianças. A iluminação pode ser vista até a madrugada do dia 25.

Buriti ativo

Em nota enviada à coluna, a assessoria do Buriti ressalta as ações do governador Ibaneis Rocha no enfrentamento da pandemia. Cita, como exemplo, o isolamento social decretado por Ibaneis ainda no início da pandemia, a construção de unidades de saúde durante a pandemia e a constratação de servidores. “A pandemia prejudicou muito o governo Ibaneis, mas não foi capaz de parar o espírito de ação que ele imprimiu desde o primeiro dia de mandato, mesmo surpreendido com uma dívida de R$ 7,5 bilhões herdada”. Está dado o recado. Resta saber se o eleitor concorda.

Deficiência em debate

A Escola de Magistratura Federal (Esmaf) da 1ª Região promove o diálogo “De Ximenes Lopes ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – um caminhar pela dignidade e autonomia”, sobre os avanços e desafios da legislação referente à saúde mental, saúde pública e direitos modernos. Sob coordenação da juíza federal Kátia Balbino, o evento está marcado para o dia 25, às 10h, e terá transmissão pelo youtube. Mais informações no esmaf@trf1.jus.br. A Esmaf tem a coordenação-geral dos desembargadores federais Souza Prudente e Wilson Alves de Souza, além do juiz federal Pedro de Oliveira Santos.