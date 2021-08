Operação da PF mira esquema de pagamento de propina no Dnit

HL Hellen Leite

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Operações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão no alvo da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24/8). São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Daia no Distrito Federal, São Paulo, Tocantins e Goiás. O objetivo é aprofundar as investigações sobre a atuação de lobistas que favoreciam uma empresa operadora de portos secos.

De acordo com as investigações, a empresa em questão contratou lobistas para viabilizar a aquisição de um terreno do Denit localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) por um preço abaixo do valor de mercado.

Durante a negociação, os lobistas pagaram propina para arregimentar servidores públicos do Dnit, que passaram a cuidar dos interesses da empresa junto à autarquia. Segundo a investigação da PF, a avaliação do terreno foi realizada pelo departamento por R$ 11 milhões, valor quatro vezes menor que o avaliado pelo mercado de R$ 44 milhões.

A investigação contou com a colaboração da Subsecretaria de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e associação criminosa.