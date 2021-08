CB Correio Braziliense

CURSOS

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair das suas casas ou dos seus escritórios. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 98625-5298, www.instagram.com/ciistgiles e facebook.com/stgilesbrasil.

Libras

O Instituto Federal de Brasília (IFB), campus Riacho Fundo, abre processo seletivo para 60 vagas gratuitas para formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições são on-line e seguem até quinta-feira para turmas do nível básico e intermediário. Para o curso de Formação Básica em Libras basta ter o ensino médio completo. E para o curso de Formação Intermediáriaem Libras é preciso ter o ensino médio e um curso preliminar de Libras Básico com no mínimo 60h. A seleção será por sorteio e há reserva de vagas de ações afirmativas (regressos de escola pública, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). Inscrições on-line pelo sistema processoseletivo.ifb.edu.br.

Informática gratuita

O professor de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (Ceub) Gislane Santana ministra o curso de informática básica on-line gratuitamente para pessoas com mais de 50 anos. As inscrições estão abertas até hoje, e podem ser feitas pelo formulário https://bit.ly/3fZofMG. As aulas serão ministradas de forma on-line todos os sábados, das 9h às 12h, a partir do dia 28 de agosto.

Escrita

A escritora, professora, cientista social, terapeuta Lella Malta lança o curso “Escrita de A a Z: escreva, expresse, publique!” para quem deseja aprender as técnicas da escrita criativa e terapêutica, além dos segredos da autopublicação. Entre os tópicos que serão abordados, estão: elementos da narrativa, estratégias de vendas e dicas de revisão de texto. O encontro acontece na sexta-feira, a partir das 17h, no Rooftop do Yolo BsB. O investimento é de R$ 159 por pessoa, as vagas são limitadas e os interessados devem fazer a inscrição pelo site:www.lellamalta.com.br.



Gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.



MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.



Saúde e internet

O curso gratuito “Saúde Física e Mental na Internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.



OUTROS



Parque Educador

As inscrições para o Projeto Parque Educador Virtual — 2º Ciclo 2021 foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. Esse projeto é uma realização do Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Educação Ambiental, em parceria com as secretarias de Educação (SEEDF) e de Meio Ambiente (Sema) do Distrito Federal, com alunos de escolas públicas do DF. Nesse segundo semestre, cada escola poderá inscrever, no máximo, duas turmas de até 40 alunos para participar do projeto. As turmas participarão em dias e/ou turnos diferentes, e os formulários para cada turma deverão ser preenchidos individualmente. Inscrições: http://www.ibram.df.gov.br/inscricoesparqueeducador/.



Hackathon Iesb

O Hackathon Iesb está com inscrições abertas. A terceira edição do evento, 100% on-line, será promovida pelos cursos de pós-graduação em inteligência artificial, tecnologias disruptivas (evento de 30 de agosto a 6 de setembro) e aplicativos móveis (de 1º a 8 de setembro). Podem participar alunos de pós-graduação ou que tenham concluído o ensino superior, em qualquer instituição de ensino. Os melhores trabalhos serão premiados com bolsas de estudos de até 80%. Serão cinco bolsas para cada um dos três cursos de pós-graduação do Iesb. Mais informações no site: www.iesb.br.



Comédia stand up

Em seu novo show de comédia stand up, o comediante paraense Murilo Couto traz a expressão “gala seca”, uma gíria de Belém usada para falar de pessoas com comportamento desatento. Contando situações da sua própria vida, Murilo relata histórias da infância, adolescência e maioridade para mostrar porque a expressão “gala seca” o descreve tão bem. O show será no dia 3 de setembro, às 20h, no Teatro Caesb, em Águas Claras. Link para compra do ingresso: https://bit.ly/3fyBvHI/.



Solidariedade

Com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam, os institutos Bancorbrás e Sabin se uniram para promover a “Campanha da Boação 2021”. Até 31 de agosto, pessoas físicas e jurídicas poderão realizar uma doação, com o valor mínimo de R$ 10 (via cartão de crédito, boleto bancário, PayPal, PicPay e PIX). As cestas básicas adquiridas com o valor arrecadado serão destinadas para instituições que atendem mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas com câncer. Para doar, basta acessar http://campanhadaboacao.org.br/.