OAB-DF fornece vacinas contra vírus da gripe a catadores de recicláveis

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em face da baixa procura da população pelas vacinas contra o vírus Influenza, a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) promoveu uma ação voltada a catadores de resíduos secos reaproveitáveis. A entidade forneceu doses de imunizantes doados pelo Instituto Butantan a trabalhadores do Complexo Integrado de Reciclagem, na Cidade do Automóvel, e da Área de Usina do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em Ceilândia.

O fornecimento das vacinas não teve custos. A aplicação ocorreu nessa segunda-feira (23/8), por parte de profissionais capacitados, que também orientaram os catadores sobre cuidados necessários com a saúde.

A vacinação contra a gripe está abaixo do planejado para os grupos prioritários do Distrito Federal. Até 13 de agosto, segundo dados da Secretaria de Saúde (SES-DF), apenas os professores haviam chegado a 70% da meta, com 75,7% de imunizados.

Entre os demais públicos, o percentual foi de 69% dos idosos; 65,1% das gestantes; 62,3% das crianças; 56,3% dos trabalhadores da saúde; 55,5% das puérperas; e 27,3% da população com comorbidades.

A meta da SES-DF é vacinar ao menos 90% dos grupos elegíveis. Com a inclusão da população geral na campanha, a pasta orienta que quem não recebeu a dose neste ano procurem um posto de atendimento. Confira a lista abaixo:

Lista de pontos de vacinação contra a gripe no Distrito Federal (foto: SES-DF/Divulgação)

Com informações da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) e da Secretaria de Saúde (SES-DF)