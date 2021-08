Inglaterra veta convocados

CB Correio Braziliense

(crédito: Jon Super/AFP - 17/2/21)

Os clubes ingleses decidiram, ontem, não permitir que alguns de seus jogadores estrangeiros disputem partidas internacionais, em setembro, nos países classificados em zona de alto risco de covid-19, para evitar que tenham de cumprir 10 dias de quarentena imposta no retorno pelo governo inglês. A medida afeta, principalmente, as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar-2022. A convocação do Brasil para os duelos com Chile, Argentina e Peru, tem nove jogadores vinculados a times da Premier League. A La Liga, como é chamado o Campeonato Espanhol e onde atuam dois convocados, pretende seguir o mesmo caminho. A CBF não se manifestou, ontem, e aguarda o posicionamento da Fifa.

"Os clubes da Premier League decidiram (nesta terça-feira) com relutância, mas por unanimidade, não liberar jogadores para jogos internacionais que acontecerão em países da lista vermelha no próximo mês", escreveu a Premier League em um comunicado.

A organizadora do campeonato inglês, que "apoia firmemente" esta decisão, especificou que "a medida atinge cerca de 60 jogadores de 19 clubes da Premier League que teriam de viajar para 26 países" onde o governo inglês considera que a circulação do novo coronavírus e suas variantes é muito alta. Pelas regras atualmente em vigor no Reino Unido, qualquer pessoa que retorne de um país da lista vermelha tem de se isolar durante 10 dias em um hotel escolhido pelo governo, qualquer que seja seu estado de vacinação.

O comunicado acrescenta que uma quarentena não só seria muito prejudicial ao bem-estar e à saúde dos jogadores, mas também os tornaria indisponíveis para disputar duas rodadas da Premier League, uma rodada de competições europeias e a terceira fase da Copa da Liga.

O Liverpool foi o primeiro a se manifestar quando informou à Federação Egípcia de Futebol (EFA), país que figura na lista vermelha, que não disponibilizaria o atacante Mohamed Salah para as duas partidas das Eliminatórias contra Angola, no Cairo, e o Gabão, em Franceville.

Entre os países com risco elevado também estão vários sul-americanos, entre eles Brasil e Argentina, protagonistas do clássico de 5 de setembro, em São Paulo. O Uruguai, país do atacante do Manchester United Edinson Cavani, também é considerado de risco.

"Os clubes da Premier League sempre apoiaram o desejo dos jogadores de representar seus países (...), no entanto, os clubes chegaram à conclusão de que seria totalmente irracional nas atuais circunstâncias", disse seu presidente, Richard Masters, citado no texto.

A Fifa havia permitido temporariamente que as equipes não liberassem seus jogadores caso corressem o risco de ficarem isolados no retorno, mas colocou fim a essa exceção. Os clubes ingleses estão, portanto, sujeitos a sanções ao "bloquear" seus jogadores de seleções.

A situação é ainda mais prejudicial aos clubes ingleses. A Fifa decidiu aumentar a duração das janelas internacionais de setembro e outubro na América do Sul para permitir que a região recupere seu calendário devido aos jogos adiados no auge da pandemia. No entanto, nas outras ligas a situação, às vezes, é diferente, já que as decisões são tomadas por meio de medidas dos governos locais.



11 Número de convocados empregados na Premier League e na La Liga: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Firmino (Liverpool), Raphinha (Leeds United), Casemiro (Real Madrid) e Militão (Real Madrid)



Brasil x Argentina terá público

O duelo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias no próximo dia 5, às 16h, terá 12 mil torcedores nas arquibancadas da Neo Química Arena, casa do Corinthians. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo anunciou, ontem, que a partida será um evento-teste para a liberação de público nos estádios locais, com protocolos específicos a serem seguidos.