Jesus leva Benfica à fase de grupos

CB Correio Braziliense

(crédito: Isabel Cutileiro/SL Benfica)

Benfica, Young Boys e Malmö se classificaram, ontem, para a fase de grupos da Liga dos Campeões após os jogos de volta dos playoffs. Vencedor por 2 x 1 na ida, o time português do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, sofreu para conquistar a vaga diante do holandês PSV Eindhoven do meia alemão Mario Götze com um empate por 0 x 0. Com 10 jogadores em campo a partir dos 32 minutos após a expulsão do zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo, a equipe holandesa partiu para o ataque.

Mas faltou eficiência ao PSV, como aconteceu com o israelense Eran Zahavi, que perdeu um gol “feito” aos 62 minutos ao acertar o travessão quando estava sozinho com o gol aberto. Um minuto depois, voltou a perder o gol em um chute. No fim do jogo, Yorbe Vertessen esbarrou no goleiro do Benfica, Odysséas Vlachodímos, que defendeu em dois tempos.

"A verdade é que no início tivemos chances contra nós. Depois fomos mais sólidos", disse o capitão Nicolas Otamendi ao RMC Sport. "Estamos criando um time sólido e vamos precisar disso, pois estaremos em muitas competições. Acabamos de cumprir o primeiro objetivo. Agora, vamos descansar e estar prontos para a competição", acrescentou.

Os duelos continuam hoje. Os ucranianos do Shakhtar Donetsk conseguiram uma vantagem sobre o Monaco ao vencer por 1 x 0 fora de casa na primeira partida. Com uma excelente vitória pelo placar de 3 x 0 sobre os croatas do Dínamo de Zagreb, o Sheriff Tiraspol está perto de se classificar para a fase de grupos da Champions, o que seria a primeira vez na história para os moldavos. Os austríacos do RB Salzburg, que venceram por 2 x 1 em casa, vão tentar garantir a vaga diante dos dinamarqueses do Brondby.